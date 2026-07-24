La crisis de una de las parejas más consolidadas del espectáculo: "Vivimos separados"

Catherine Fulop sorprendió al revelar un complejo capítulo de su historia sentimental al confesar que atravesó una fuerte turbulencia con Ova Sabatini , relación que hoy se exhibe como una de las más firmes de la farándula nacional . Sus sinceras declaraciones resonaron de inmediato en los medios locales, donde el público siempre los consideró como un ejemplo de estabilidad inquebrantable.

Durante una participación televisiva, la actriz rememoró el difícil trance que enfrentaron tras más de tres décadas de vínculo . En ese pasaje, reconoció que las diferencias fueron tan marcadas que incluso llegó a considerar que el matrimonio no tendría retorno . La conductora detalló el desgaste que afectó la convivencia diaria, generando una distancia que parecía irreversible en aquel entonces. No obstante, la honestidad para asumir el desgaste fue el punto de partida para evaluar las opciones sobre la mesa.

Para superar el distanciamiento, la pareja tomó la decisión de distanciar sus caminos a lo largo de 60 días . Ese distanciamiento temporal les permitió reordenar la dinámica familiar y hallar el rumbo para concretar una reconciliación definitiva. Hoy en día, ambos recuerdan ese tiempo de reflexión como un paso indispensable que terminó fortaleciendo la unión y renovando los compromisos que los mantienen juntos hasta la actualidad.

El conflicto se desencadenó a partir de transformaciones en la rutina de trabajo de la conductora y la posterior irrupción de versiones periodísticas que la relacionaban sentimentalmente con el actor Oscar Martínez. Pese a las especulaciones, Catherine Fulop desmintió rotundamente las sospechas: “ Me acuerdo, con Oscar pasábamos relindos momentos y yo lo adoraba. Lo de Oscar fue mentira, no pasó nada amoroso con él”, aseguró.

Sin embargo, los rumores sumaron tensión al matrimonio y multiplicaron las fricciones cotidianas en el hogar. " Empezaron a haber roces y reclamos “, recordó la actriz sobre aquella etapa crítica de desgaste generalizado en la convivencia. La constante exposición mediática terminó erosionando la paciencia dentro de la casa y complicó los momentos compartidos.

La falta de entendimiento mutuo profundizó el distanciamiento entre ambos de forma vertiginosa. “A él le costó asimilar todo lo que hacía yo y a mí todo me irritaba”, confesó al detallar cómo las diferencias terminaron derivando en la separación de techos por espacio de dos meses. El ritmo acelerado de las obligaciones profesionales terminó chocando de lleno con las expectativas de la pareja.

Durante ese problema, el contacto familiar se sostuvo a través de sus hijas, Oriana y Tiziana Sabatini. "Nos veíamos los fines de semana con las nenas“, contó la artista sobre la dinámica que mantuvieron mientras evaluaban el futuro del vínculo. Esos encuentros periódicos funcionaron como el único canal de encuentro afectivo en medio de una tormenta emocional severa. Las jóvenes se convirtieron así en el pilar fundamental para mantener abierto el puente de comunicación mutua y preservar los afectos por encima del distanciamiento conyugal.

Para revertir la situación, la pareja decidió iniciar terapia y reorganizar el reparto de las tareas del hogar. Este proceso de diálogo y cambios cotidianos les permitió resolver las diferencias pendientes y consolidar una unión que ya supera las tres décadas de historia. La predisposición a revisar actitudes individuales resultó clave para redefinir el acuerdo afectivo con mayor madurez.