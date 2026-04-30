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"Ojos que no ven...": Violeta Urtizberea sorprendió por su actitud en redes con Juan Ingaramo

La actriz puso en debate si es sano compartir el 100% de la vida digital con la pareja. Compartió su metodología de hace años con el músico cordobés.

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo tienen una hija de 7 años.

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo tienen una hija de 7 años.

Redes sociales

Violeta Urtizberea se sinceró sobre los celos con su pareja Juan Ingaramo y los comentarios en las redes sociales: "A mí me pasó muchas veces que cuento esto y la gente dice: 'Ay, qué tóxica', pero para mí es al revés. Ojos que no ven, corazón que no siente", remarcó la artista en televisión.

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La actriz aseguró que tiene un recurso cuan lo tiene "silenciado en Instagram", lo que la lleva a tener una vida relajada cuando el cantante se va de gira y es sano para el vínculo. "Él sale, no va del show al hotel. Si yo no veo algo, no me angustia".

La protagonista de Envidiosa contó a Mario Pergolini que esta herramienta del "silencio digital" es algo que practica hace años, aunque algunos la tratan de "tóxica". Esto tiene relevancia cuando se va a tocar: ella no mira las publicaciones ni las historias del artista en redes.

Urtizberea contó en Otro día perdido, en El Trece, que no se trata de la falta de confianza sino en no alimentar "fantasmas" compositor cordobés no tiene el mismo criterio ya que a él "no le genera ningún conflicto", reveló.

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Los detalles de la pareja

Violeta Urtizberea y Juan Ingaramo están en pareja desde el 2015. La actriz y músico cordobés tuvieron a su su hija Lila en 2019 y basan su relación en la admiración mutua y la complicidad. El músico, nominado a los Latin Grammy, incluye a la actriz en sus procesos creativos.

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