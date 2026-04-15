Wanda Nara reveló quién hará de su abogada en la nueva serie sobre el Wandagate

La empresaria mostró las primeras imágenes del rodaje de Triángulo Amoroso, la producción vertical que prepara Telefe para sus plataformas. Una famosa conductora y actriz se pondrá en la piel de la letrada que acompaña a la mediática en sus conflictos legales.

Wanda Nara sorprendió a sus seguidores de redes sociales al confirmar que Georgina Barbarossa interpretará a su abogada en la nueva ficción inspirada en su vida. En pleno rodaje de la serie vertical que prepara Telefe, la empresaria mostró a la actriz que tendrá un rol preponderante en la historia.

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La elección de la experimentada conductora para este papel remite a la figura de Ana Rosenfeld, quien jugó un papel fundamental en varios de los episodios más críticos y resonantes de la vida pública de Wanda durante los últimos años de su carrera.

La confirmación llegó a través de una historia de Instagram donde se ve a Barbarossa abrazada a la empresaria en el set. "Mi abogada. FV: Día 2", escribió Wanda junto a las menciones oficiales para Telefe y la conductora para dejar en claro el vínculo que tendrán en la pantalla.

El proyecto de Triángulo Amoroso apuesta por un formato vertical pensado para televisión abierta y para las plataformas digitales. Wanda Nara y Maxi López se interpretarán a sí mismos en un relato que mezcla comedia, romance y el caos mediático que rodeó siempre a la pareja.

La historia arranca cuando ambos aceptan formar parte de una novela, pero descubren una cláusula contractual que los obliga a besarse frente a cámara. Ese punto de partida desata tensiones, negociaciones y conflictos de egos en un juego donde los límites de la realidad resultan muy borrosos.

Débora Nishimoto, una revelación que participará de la serie de Wanda

Débora Nishimoto, compañera de elenco, quien es reconocida por su participación en Envidiosa, compartió una foto del detrás de escena donde se la observa junto a Wanda en una mesa de trabajo llena de papeles, en lo que parece una reunión legal importante, reforzada por los textos que anuncian el inicio de las grabaciones de la ficción.

La presencia de Georgina Barbarossa aporta experiencia y un tiempo ideal para la comedia en esta producción de consumo rápido para los celulares. La conductora encaja justo en este formato digital que intentará captar la atención del público mediante guiños constantes al mundo del espectáculo.

El staff de la serie también cuenta con nombres fuertes como Yanina Latorre, Pachu Peña y Sebastián Presta, además de la participación especial de la madre de la protagonista, Nora Colosimo. Esta mezcla de personajes asegura una trama que combina humor con el ADN puramente mediático de Wanda.