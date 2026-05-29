El romance secreto entre una figura de El Trece y un hombre clave de Telefe que salió con una famosa periodista

La farándula argentina volvió a explotar este viernes con un rumor inesperado que rápidamente cruzó los pasillos de Telefe, El Trece y varios programas líderes de la televisión nacional. Los nombres que quedaron involucrados en esta historia son los de Pía Shaw y Pablo Nieto, reconocido productor televisivo y ex marido de Fernanda Iglesias.
Aunque por ahora no existe confirmación oficial de una relación sentimental, la versión tomó tanta fuerza que ya se convirtió en uno de los temas más comentados del mundo del espectáculo. Todo comenzó cuando el periodista Diego D’arenberg publicó un mensaje en X que no tardó en viralizarse. “Me llegó una bomba desde adentro de #SQP: Pablo Nieto, productor y ex marido de Fernanda Iglesias, estaría saliendo con Pía Shaw”, escribió.
Esa frase fue suficiente para instalar el tema en el centro de la agenda mediática y provocar una inmediata reacción en el ambiente televisivo. La posibilidad de que una figura cercana a Telefe y un histórico productor relacionado con distintas figuras de la pantalla chica hayan iniciado un romance despertó una enorme curiosidad, especialmente porque el pasado sentimental de Nieto ya había tenido una fuerte exposición pública durante su conflictiva separación de Iglesias.
El rumor también generó repercusiones por el presente personal de Pía Shaw. La periodista, históricamente reservada con su vida privada, atravesó tiempo atrás una separación que tuvo fuerte impacto mediático y desde entonces mantuvo un perfil bajo respecto a posibles romances. Por eso, la posibilidad de una nueva relación sentimental con Nieto sorprendió incluso dentro del propio ambiente televisivo.
Qué dijo Fernanda Iglesias tras los rumores de romance
Lejos de mantenerse al margen de la situación, Fernanda Iglesias reaccionó rápidamente cuando el rumor comenzó a multiplicarse en redes sociales y medios de comunicación. La periodista compartió el posteo viral y respondió con una frase cargada de ironía que rápidamente se volvió tendencia: “Qué puedo saber eu de esta situación”.
El comentario, fiel a su estilo filoso y provocador, fue interpretado por muchos usuarios como una mezcla de sarcasmo y sorpresa frente a la posibilidad de que su exmarido esté comenzando una nueva relación sentimental con una figura conocida del ambiente televisivo.
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La republicación en X de Fernanda Iglesias tras el posteo de Diego D’arenberg.
La reacción de Fernanda Iglesias no pasó desapercibida porque la relación entre ella y Pablo Nieto estuvo marcada durante años por conflictos, tensiones, separaciones y fuertes declaraciones públicas. La periodista habló en distintas oportunidades sobre el desgaste emocional que atravesó durante la ruptura y dejó entrever que el final de la relación fue complejo y doloroso.
Por ese motivo, cualquier noticia vinculada sentimentalmente a Nieto inevitablemente vuelve a colocar el foco sobre ese pasado mediático que tantas repercusiones generó en la televisión argentina.