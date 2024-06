Gran Hermano 2023: se separó una de las parejas favoritas del público

A través del programa Te Pido Mildis del streaming de Telefe, Sabrina aprovechó para leer un comunicado con el que confirmó la separación. En un primer lugar, expresó: " Los chats son reales y no son los únicos . Agradezco enormemente a la chica que los hizo públicos y a todas las demás que me mandaron por privado ".

Luego, sobre su reconciliación, Cortez explicó: "Ya habíamos tenido un distanciamiento fuerte por mensajes de él con otras mujeres, me dolió muchísimo y comprendí que esta vida era muy nueva para él. Por eso, decidí darle una nueva oportunidad". Esto último reconoció que fue un error y la gente rápidamente recordó lo que le hizo a su ex.

Alan y Sabrina Gran Hermano 2023 Alan y Sabrina confirmaron su romance hace pocos días y ya se separaron. Captura Instagram

Para finalizar, Sabrina se quebró y reconoció lo triste que se encuentra: "Esta vez el rejunte de cosas no solo me rompe el corazón, sino que me desilusiona un montón. La gente no está ni enterada de cómo fue la relación. Quizás esto sea karma, pero hay que tener ovarios para asumir mediáticamente lo que me pasó".

SABRINA ROMPE EL SILENCIO TRAS LOS RUMORES DE INFIDELIDAD POR PARTE DE ALAN



