Gran Hermano 2023: Santiago del Moro confirmó el ingreso de nueve participantes nuevos

Además, seleccionó la canción All You Need Is Love de The Beatles para musicalizar la historia, dejando en claro que entrarán para que los integrantes del reality show sientan el cariño de sus familiares. Durante la edición anterior, los parientes jugaron y dejaron en evidencia quiénes iban a ser los finalistas, por lo que podría ocurrir algo similar.

Santiago del Moro familiares Gran Hermano 2023 Santiago del Moro dejó a todos boquiabiertos. Instagram

Si bien hasta el momento se desconoce quiénes van a entrar específicamente, Fede Bongiorno realizó su predicción en su cuenta de X (ex Twitter). De esta manera, señaló: "Bautista: ¿el hermano?; Martín: la novia; Virginia: la hija Delfina; Florencia: ¿la hermana?; Darío: el hijo; Nicolás: la madre; Zoe: el novio, por lo que subió; Emmanuel: el marido; y Juliana: ¿la hermana?".

¿El novio de Zoe entra a la casa de Gran Hermano? Su filosa respuesta: "Yo no..."

Tal como sucedió en la antigua edición, los participantes de Gran Hermano recibirán la visita, durante algunos días, de sus familiares. Pero uno de ellos, ya descartó por completo el ingreso al reality para estar cerca de la participante.