Gran Hermano: Furia le soltó la mano a Emmanuel y ¿se termina la alianza?

“¿Qué pasó, hubo un cambiazo? ¿Sale Mauro, entra Emma?”, se mostró sorprendido el exintegrante del grupo uruguayo Toco para Vos. “¿Qué queres? Vos pedís y tus deseos son órdenes. Se te cumplió, vos lo recag… a votos”, respondió la jugadora más polémica de la casa.

Durante la última gala de eliminación, el pedido de la participante más polémica de la casa no surgió efecto y quien terminó abandonando la competencia fue Mauro Dalessio, y en base a ello, el distanciamiento comenzó a sentirse cada vez más y el cordobés no puede evitar su preocupación.

La tristeza de Emmanuel por el distanciamiento de Furia en la casa de Gran Hermano

En medio de la salida de Mauro Dalessio, Furia no pudo evitar las lágrimas, pero dio rápidamente vuelta la página y teniendo como objetivo seguir con su juego. En ese sentido, no perdona a Emmanuel y dejó en claro que no va a dar el brazo a torcer a la hora de romper alianzas y amistades para ir por el gran premio.

Furia comenzó a hacer campaña contra su compañero durante la última gala de eliminación y en las últimas horas se mostró cada vez más distante, algo que el cordobés comenzó a sentir y lo empezó a entristecer.

Este lunes, sentado en la galería junto a Martín “El Chino” Ku, reconoció que no entiende el cambio de actitud. “No sé qué le pasó conmigo a Furia. No me habla, no me dice nada. Le quiero dar su tiempo, su espacio porque no le hice algo puntual”, le comentó.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://twitter.com/TronkOficial/status/1789865935416811655&partner=&hide_thread=false Emma triste con la actitud de Furia: "No sé qué le pasó conmigo, no me habla ni me dice nada [...] yo la re quiero"#GranHermano pic.twitter.com/LIgtWBoEOJ — TRONK (@TronkOficial) May 13, 2024

En ese sentido, El Chino intentó minimizar la situación y le señaló que a lo mejor Furia “puede estar jugando”. “No te quedes maquinando en nada, no es así. Vos hacé la tuya”, agregó, pero Emma se quedó pensando bastante angustiado y sintiendo que algo más hay por detrás del cambio de su compañera.

“Yo la re quiero, no me gusta. Me quedo pensando pero no sé”, se sinceró, pero la respuesta de Ku fue con aires de tranquilizarlo y enfocarlo en el reality: “Ya sabés cómo es ella, mantenete lo más fuerte posible”.