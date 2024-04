Gran Hermano 2023: la reacción de Bautista perder sus beneficios de líder semanal

Bautista no pudo ocultar su frustración tras escuchar la noticia en Gran Hermano.

El participante uruguayo Bautista Mascia se mostró muy molesto tras perder sus beneficios como líder semanal en Gran Hermano 2023 , ya que todos quedaron nominados y no podrá participar de la placa.

Una vez confirmado que todos estaban nominados por romper las reglas del complot, Bautista Mascia no pudo ocultar su bronca tras perder sus beneficios de líder semanal. Esto se debe a que, si bien él está salvado, no podrá ayudar a Martín Ku ni Nicolás Grosman, por lo que sus amigos corren peligro: "No lo puedo creer...".

Además, el participante uruguayo tendrá que cenar solo durante la noche del sábado, ya que es el único que no está nominado. Esto llamará mucho la atención, ya que sería como un escenario hipotético en el que Bautista sale campeón debido a que no tendrá ninguna compañía.

