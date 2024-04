Furia confirmó su posible diagnóstico e impactó en la casa de Gran Hermano

Embed Furia confirma que se hizo un estudio para ver si tiene Leucemia. #GranHermano pic.twitter.com/56KWAuUuS6 — Real Time (@RealTimeRating) April 18, 2024

Pero en una conversación con Bautista admitió: “En este momento tengo que pensar en mí. Me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia. O sea no. Yo hoy debería estar tirada pensando que me puede agarrar una p*, que tengo 33 años y puedo tener cáncer en la sangre”

Y agregó: “¿Yo estoy mal? No. Cuando te pasan cosas en la vida, tenés que vibrar alto porque si no te empezás a enojar con vos mismo, te enfermás por entro. Tengo que esperar 48 horas para saber qué mierda tengo”.

Así fue el regreso de Furia a la casa de Gran Hermano: explicó como está de salud

La participante Juliana Scaglione, conocida popularmente como Furia, regresó a la casa de Gran Hermano 2023, tras salir momentáneamente del reality, en acuerdo con la producción, para realizarse una serie de controles médicos.

Juliana Furia Scaglione Captura Telefe

Su llegada se concretó en horas de la tarde, cuando atravesó la famosa puerta negra y se reencontró con sus compañeros quienes se encontraban tomando sol en las reposeras del jardín y con sorpresa, la recibieron de forma efusiva.

La participante manifestó en los últimos días un malestar físico y, por precaución, la producción decidió que se le realicen estudios médicos. Luego de los resultados, algunos valores generaron preocupación, motivo por el cual convinieron que lo mejor era que Juliana salga del reality para regresar luego de los chequeos.