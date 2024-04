Santiago del Moro confirmó el inesperado retorno de un participante que cambiará la casa de Gran Hermano

“Creo que hoy entra él”, contó Del Moro en su cuenta de Instagram y planteó la duda de quién se podría tratar. Una de las teorías es el Alexis “Cone” Quiroga porque el 18 de abril es el cumpleaños de Coti Romero, entonces ingresaría como sorpresa, aunque ya no son pareja.

Gran Hermano Redes sociales

Pero la otra teoría es un cachorro que ya el mismo conductor contó que estaban preparando la entrada de un perro. Ya se anunció que es rescatado que tiene un poco más de un año y un nombre particular, según informó el periodista Emiliano en X (exTwitter).

Furia confirmó su posible diagnóstico e impactó en la casa de Gran Hermano

La casa de Gran Hermano se revolucionó con la noticia de la complicación en los estudios médicos de Juliana Scaglione y tuvo que realizarse otros análisis que la obligaron a salir de la casa. Sin embargo, entre tanta especulación, Furia dijo sin filtros lo que podía llegar a tener.

La misma participante enfrentó a sus compañeros y les reveló que algunos valores de un estudio le habían dado mal, por eso debía cuidar su salud. Pero no quiso dramatizar y también bromeó con ellos.

Furia Gran Hermano

Pero en una conversación con Bautista admitió: “En este momento tengo que pensar en mí. Me acabo de hacer un estudio que me puede dar leucemia. O sea no. Yo hoy debería estar tirada pensando que me puede agarrar una p*, que tengo 33 años y puedo tener cáncer en la sangre”