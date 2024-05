Gran Hermano 2023: Furia pidió aislar a Emmanuel y Virginia explotó en su contra

Mientras Martín, Florencia y Delfina se encontraban en la cocina, Virginia decidió realizar un inesperado descargo que los tomó por sorpresa. "Yo lo que le dije a Furia es que no estoy jugando con nadie, yo estoy sola. Pero yo no voy a dejar a nadie solo ni si me viene a abrazar le voy a decir que no", reveló Demo.