Qué le dijo realmente su novio a Zoe al oído cuando salió de la casa de Gran Hermano

En redes sociales repararon en ese momento, y por eso una cuenta de X (ex Twitter) relacionado al programa dejó expuesto qué es lo que le dijo el joven a su enamorada. “No le creas nada a tu mamá”, reveló @gh2022ok en referencia a la mala relación que dejaron en evidencia en los últimos meses Aixa y Manuel.

zoe gh.jpg

Es que, en los programas nunca se vio la presencia del joven en la tribuna apoyando a su novia, y en eso, muchos aseguran que fue porque la madre de la ahora exhermanita no lo permitió.

Además, algo que la dejó en evidencia fue cuando Santiago del Moro ingresó a la casa y les llevó algunas imágenes que acercaron los propios familiares y en ellas, Zoe no recibió un guiño sobre su novio, algo que la hizo poner mal por no saber cómo estaría su relación tras meses de estar separados y no tener novedades.

Sin embargo, después de ese llamativo reencuentro, el propio Manuel habló y reveló lo que le dijo a su novia al oído.

Tras cinco meses de aislamiento, qué le dijo el Manuel a Zoe tras su salida de Gran Hermano

Una de las facetas más triste que se vio dentro de la casa de Zoe Bogach es cuando se la vio llorando en su cama por no haber recibido una foto o un mensaje de su novio tras cinco meses de no tener novedades.

Ahora, en su salida, la primera persona que pudo abrazar es a Manuel Ibero quien le habló al oído y si bien en un principio hubo especulaciones, para no generar revuelo, fue el propio joven quien reveló qué fue lo que le dijo.

Ibero suelo recurrir a su cuenta de X para salir a aclarar algunas situaciones y ahora, en esa misma plataforma fue donde publicó lo que le expresó a su novia. “Le dije que la amaba con locura y que estaba orgulloso de ella”, reveló, despajando así cualquier tipo de polémicas.