IR A
IR A

Santiago del Moro tomó la decisión menos pensada e impactó a todo Gran Hermano: "Les voy a mandar..."

El conductor del reality intervino de forma sorpresiva ante una crítica situación que sufren los participantes.

Santiago del Moro hizo un importante anuncio en Gran Hermano.

Santiago del Moro hizo un importante anuncio en Gran Hermano.

Los concursantes de Gran Hermano atraviesan momentos de angustia y descontento debido a la falta de alimentos, luego de una compra semanal fallida que dejó al grupo virtualmente sin reservas. A este escenario se le añadieron robos de comida, la desaparición de productos especiales y disputas en torno a las dietas de algunos jugadores. Por ese motivo, Santiago del Moro se metió en el conflicto y realizó un importante anuncio.

La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.
Te puede interesar:

"Con eso no se jode": Andrea del Boca explotó contra una compañera de Gran Hermano

gran hermano 27 de mayo 2026

La falta de comida se transformó en el eje central y el ambiente se tornó insoportable. El desespero alcanzó un nivel tan crítico que el conductor optó por mediar de forma directa para ayudar a los participantes. En pleno desorden, el animador descolocó a los concursantes con una acción imprevista que los jugadores de la casa más famosa agradecieron.

"Chicos, vengan un minuto… es tan poquita la comida que tienen que le pedí recién acá a un productor amigo que me arme una bolsita con unas cositas que tengo acá en el camarín. Tengo unas golosinas, unos paquetes de galletitas, debe haber tres frutas, un par de gaseosas, galletas de arroz", dijo el conductor del reality, dándoles de esta manera una gran mano a los jugadores.

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano

En medio de este conflicto, Gran Hermano definió cambios en la placa de nominados. Luego de que Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel Ibero y Yipio bajaran de la placa positiva por la decisión del público, quedaron seis jugadores que harán su máximo esfuerzo para continuar en el exitoso reality. La definición se dio en orden y marcó una fuerte separación dentro de la casa entre los más apoyados y los que siguen en riesgo de abandonar la casa más famosa.

Placa Gran Hermano

El listado de nominados por voto negativo quedó integrado por:Tamara Paganini, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Brian Sarmiento, La Bomba Tucumana y Leandro Nigro. La resolución de este escenario empezará a gestarse el domingo, mientras tanto los nominados intentarán reestructurar sus alianzas y piensar como defenderse de cara a la gala de eliminación del domingo. De esta manera algunos jugadores tendrán que cambiar rotundamente su manera de jugar o continuar por el rumbo que vienen llevando.

Al estar fuertemente condicionada por la dinámica del voto positivo inicial, la votación final dejará en evidencia quiénes cuentan con el respaldo real de los espectadores fuera de la casa. La votación del público no solo decretará una nueva eliminación, sino que además reconfigurará de manera definitiva las estrategias internas de los jugadores que logren continuar.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Una ex participante de Gran Hermano realizó una confesión íntima. 

Una ex Gran Hermano confesó que no se baña hace una semana: "Me da fobia entrar al agua"

Se acerca una nueva definición en el reality conducido por Santiago del Moro.

Una encuesta reveló quién será el próximo eliminado de Gran Hermano y hay sorpresa

Salió a la luz una infidelidad hacía una famosa.

Revelaron un secreto íntimo de un participante de Gran Hermano: fue infiel mientras estaba en pareja con una famosa

Luz Tito, de Gran Hermano

Luz Tito de Gran Hermano respondió a los que la cuestionan por viajar en colectivo: "¿Están locos? Todo fake"

La elegida para reingresar a la casa es Solange.

Gran Hermano 2026: se confirmó que Solange Abraham volverá con el Golden Ticket

En otra gala de nominación con polémicas, se filtraron sospechas de posible complot dentro de la casa.

Tensión en Gran Hermano por la polémica detrás de la multitudinaria placa doble: ¿hubo complot?

últimas noticias

Marco Rubio se reúne para continuar con las negociaciones.

Acuerdo entre Irán y EEUU: Marco Rubio se reunió con el mediador de Pakistán

Hace 7 minutos
La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena.

Rocío Marengo liquidó a Elba Marcovecchio: "Como abogada, no podés ser delincuente y ladrona"

Hace 16 minutos
El canal de deportes argentinos transmitirá 52 partidos de la Copa del Mundo.

Mundial 2026 por TV: todos los partidos que se podrán ver por TyC Sports

Hace 20 minutos
play

Se intensifica la búsqueda de Agostina: 150 efectivos rastrillan un descampado con perros y caballos

Hace 31 minutos
La actriz pidió que se respete a quiénes tienen alguna condicón de salud como ella.

"Con eso no se jode": Andrea del Boca explotó contra una compañera de Gran Hermano

Hace 1 hora