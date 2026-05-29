Santiago del Moro tomó la decisión menos pensada e impactó a todo Gran Hermano: "Les voy a mandar..." El conductor del reality intervino de forma sorpresiva ante una crítica situación que sufren los participantes. Agregar C5N en









Santiago del Moro hizo un importante anuncio en Gran Hermano.

Los concursantes de Gran Hermano atraviesan momentos de angustia y descontento debido a la falta de alimentos, luego de una compra semanal fallida que dejó al grupo virtualmente sin reservas. A este escenario se le añadieron robos de comida, la desaparición de productos especiales y disputas en torno a las dietas de algunos jugadores. Por ese motivo, Santiago del Moro se metió en el conflicto y realizó un importante anuncio.

gran hermano 27 de mayo 2026

La falta de comida se transformó en el eje central y el ambiente se tornó insoportable. El desespero alcanzó un nivel tan crítico que el conductor optó por mediar de forma directa para ayudar a los participantes. En pleno desorden, el animador descolocó a los concursantes con una acción imprevista que los jugadores de la casa más famosa agradecieron.

"Chicos, vengan un minuto… es tan poquita la comida que tienen que le pedí recién acá a un productor amigo que me arme una bolsita con unas cositas que tengo acá en el camarín. Tengo unas golosinas, unos paquetes de galletitas, debe haber tres frutas, un par de gaseosas, galletas de arroz", dijo el conductor del reality, dándoles de esta manera una gran mano a los jugadores.

Así quedó la placa de nominados de Gran Hermano En medio de este conflicto, Gran Hermano definió cambios en la placa de nominados. Luego de que Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel Ibero y Yipio bajaran de la placa positiva por la decisión del público, quedaron seis jugadores que harán su máximo esfuerzo para continuar en el exitoso reality. La definición se dio en orden y marcó una fuerte separación dentro de la casa entre los más apoyados y los que siguen en riesgo de abandonar la casa más famosa.

Placa Gran Hermano El listado de nominados por voto negativo quedó integrado por:Tamara Paganini, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Brian Sarmiento, La Bomba Tucumana y Leandro Nigro. La resolución de este escenario empezará a gestarse el domingo, mientras tanto los nominados intentarán reestructurar sus alianzas y piensar como defenderse de cara a la gala de eliminación del domingo. De esta manera algunos jugadores tendrán que cambiar rotundamente su manera de jugar o continuar por el rumbo que vienen llevando. Al estar fuertemente condicionada por la dinámica del voto positivo inicial, la votación final dejará en evidencia quiénes cuentan con el respaldo real de los espectadores fuera de la casa. La votación del público no solo decretará una nueva eliminación, sino que además reconfigurará de manera definitiva las estrategias internas de los jugadores que logren continuar.