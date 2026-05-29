Revelaron un secreto íntimo de un participante de Gran Hermano: fue infiel mientras estaba en pareja con una famosa

Días atrás, el creador de contenido Leandro Nigro entró a Gran Hermano Generación Dorada en compañía de otros ocho concursantes y se encontró dentro de la casa con Manuel Ibero , un jugador que no le cae muy bien ya que según sus palabras intentó seducir a la que en ese entonces era su pareja . Nigro le confesó a Luana Fernández que Ibero se encontraba en una relación con Zoe Bogach mientras intentaba invitar a salir a la que ahora es su ex novia.

Interesada por el dato, Luana le reveló al influencer que tanto a ella como a Nenu López también intentó conquistarlas en momentos en que Zoe se encontraba aislada en Gran Hermano 2023-2024 . Estas inesperadas revelaciones dejaron al descubierto una serie de viejos conflictos que prometen desestabilizar la convivencia entre los nuevos y los viejos estrategas.

La conversación comenzó con la confesión de Leandro: "Él le escribía a mi ex mientras yo estaba con ella" . Eso llevó a Luana a contestar sorprendida: "A mí también. Yo también me escribía con él. Cuando entré acá y lo vi, dije: “¡Manu!”.".

Gracias a esta conversación, Luana comentó que Manuel le escribía mientras estaba con Zoe. Por esto mismo, Leandro no promete tener buena relación con Manuel, pero que no le va a dar suma importancia a esta situación: "Ni a Zunino se lo conté. Yo lo tengo montado en un huevo. Acá finjo demencia".

Cómo quedó la placa de Gran Hermano

Cinzia Francischiello, Andrea del Boca, Manuel Ibero y Yipio lograron salir de la placa positiva de Gran Hermano por el voto de la audiencia, en una emisión del jueves por la noche que dejó a seis concursantes en placa negativa de cara a la eliminación del próximo lunes. La resolución se desarrolló en orden y marcó una fuerte separación dentro del hogar entre los que poseen mayor respaldo y quienes permanecen en peligro.

SANTIAGO DEL MORO TELEFE GRAN HERMANO GH Captura de Telefe

Santiago del Moro fue anunciando uno a uno, y en una escala de más a menos votados, a los competidores que aseguraban su permanencia en la competencia. La primera en salir fue Cinzia Francischiello, que cosechó la mayor cantidad de votos por parte del público en esta instancia positiva. Luego bajó Andrea del Boca en segundo lugar, Manuel en tercer lugar y por último se retiró de la placa Yipio.

Ahora, la placa negativa quedó integrada por seis jugadores que tendrán que someterse a la votación final del público. En esta nómina se encuentran Tamara Paganini, Tati Luna, Titi Tcherkaski, Brian Sarmiento, La Bomba Tucumana y Leandro Nigro. Este grupo combina figuras nuevas y competidores del elenco inicial, lo que añade dramatismo al cierre de las jornadas semanales. El público determinará quién se retira del certamen en una placa que ya quedó muy marcada por el voto positivo inicial.