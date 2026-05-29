Una encuesta reveló quién será el próximo eliminado de Gran Hermano y hay sorpresa

La votación negativa muestra una definición muy ajustada entre dos participantes que concentran el mayor rechazo del público antes de la gala decisiva.

La nueva gala de eliminación de Gran Hermano ya empezó a jugarse fuera de la casa y las redes sociales volvieron a transformarse en un termómetro clave para anticipar quién podría abandonar el reality el próximo lunes. Luego de una intensa semana marcada por estrategias, discusiones y fuertes cruces entre los participantes, la placa negativa quedó oficialmente definida y comenzó a instalarse un escenario inesperado que genera preocupación entre algunos jugadores.

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Las últimas encuestas difundidas este viernes muestran un panorama mucho más ajustado de lo que muchos imaginaban y dejaron al descubierto un versus que crece con fuerza a pocas horas de la definición.

El jueves por la noche se vivió una gala determinante dentro de la casa más famosa del país. Gracias al voto positivo del público, Cinzia Francischiello , Andrea del Boca , Manuel Ibero y Yipio lograron bajar de placa y aseguraron una semana más en competencia.

En cambio, quienes continúan en riesgo son Tamara Paganini , Tati Luna , Titi Tcherkaski , Brian Sarmiento , Gladys “La Bomba Tucumana” y Leandro Nigro , que deberán enfrentar el voto negativo de la audiencia. Desde ese momento, las redes explotaron con especulaciones y campañas de fandoms que buscan inclinar la balanza en favor de sus jugadores favoritos.

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Como ocurre cada semana, las encuestas virtuales comenzaron a marcar tendencia y a revelar quiénes son los participantes con mayor nivel de rechazo entre el público. Según los sondeos publicados por el panelista y especialista en realities Fefe Bongiorno, tanto en X como en Instagram, las jugadoras que reúnen más votos negativos son Tati Luna y Titi Tcherkaski, aunque el escenario cambia según la plataforma.

f768x1-237891_238018_5050 La encuesta del panelista en Instagram.

Según los sondeos realizados por el panelista en X, Tati Luna lidera actualmente la intención de voto negativo con alrededor del 34%, mientras que Titi Tcherkaski aparece muy cerca con un 31%. Más atrás figuran La Bomba Tucumana con cerca del 16% y Brian Sarmiento con un promedio cercano al 10%. En los últimos puestos aparecen Tamara Paganini y Leandro Nigro, ambos por debajo del 5%, números que por ahora los alejan de la zona crítica de la eliminación. En total, la encuesta en X reunió miles de interacciones y se transformó rápidamente en tendencia entre los seguidores del reality.

tati luna titi gran hermano Titi y Tati lideran la intención de voto en las encuestas.

Sin embargo, en Instagram el panorama cambia de manera significativa. Allí, las cifras son mucho más contundentes y reflejan una ventaja considerable de Tati Luna sobre el resto de los nominados. De acuerdo con los datos difundidos en esa plataforma, Tati acumula cerca del 42% de los votos negativos, mientras que Titi Tcherkaski ronda el 27%. La Bomba Tucumana aparece tercera con aproximadamente un 14%, seguida nuevamente por Brian Sarmiento.

encuesta eliminación gran hermano 29 de mayo 2026 La votación que publicó el periodista en X.

En distintos programas de televisión y streamings dedicados al análisis de Gran Hermano, varios panelistas coincidieron en que Tati Luna sufrió un importante desgaste de imagen tras sus últimos enfrentamientos dentro del reality. Algunos especialistas incluso remarcaron que el crecimiento de votos negativos fue acelerado durante las últimas 48 horas, especialmente en Instagram, donde llegó a sacarle más de 15 puntos de diferencia a Titi Tcherkaski.

En X, en cambio, la pelea continúa mucho más ajustada y algunos fandoms aseguran que todavía existe margen para revertir la tendencia antes del cierre de la votación.

A pocas horas de una nueva gala de eliminación, todo indica que la definición del próximo lunes será una de las más intensas de la temporada. Las encuestas siguen modificándose constantemente y los fandoms continúan impulsando campañas masivas para salvar a sus participantes favoritos.