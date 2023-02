Gran Hermano 2022: la triste revelación de Nacho

"Una vez pasó, que nos habíamos visto un día y a los cuatro días me dice: ´¿querés que nos veamos? Era un domingo. 'Bueno venite a la casa de mi hermano', me dice. Voy y estaba toda la familia, tenía 4 hermanos, estaban los padres, toda la familia, eran 16", expresó Nacho.

Luego brindó más detalles de la novia al afirmar que "habíamos hablado una semana por WhatsApp seguido y me dice: 'venite'. Voy y era un asado familiar, y me pregunté: '¿qué hago yo acá?'".

Romina, fue una de las primeras en darle una respuesta a Nacho al afirmarle "ay, me estas dando mucha pena". Luego el joven, continuó con la situación que lo entristece y explicó que se iba desde Canning a Capital Federal solo para ver a su expareja e incluso se quedaba varios días en la casa.

"Un día me entero que le decía a una amiga que era un pesado, que no me iba de la casa", remarcó visiblemente triste el participante.

La enigmática frase de Julieta sobre la final que sorprendió a todos

La participante Julieta Poggio reveló que la final podría ser entre 5 integrantes de la casa de Gran Hermano 2022 y sorprendió a todos los televidentes, ya que históricamente fue entre 4. Si eso fuera cierto, se debería adelantar una semana la definición del reality show, lo que cambiaría los planes de Telefe.

Mientras Julieta se encontraba en el patio con Daniela, Camila, Walter y Marcos, la líder semanal empezó a conversar de forma personal con el salteño y allí fue donde dio la información. "Algunos dicen que la final va a ser de 5 personas", señaló. Conocé todos los detalles de la conversación.