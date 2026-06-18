Cuándo cobran el aguinaldo los empleados de comercio en junio 2026

La fecha clave se acerca y hay un dato que todos los trabajadores del sector están esperando conocer.

Todo lo que hay que saber sobre el aguinaldo 2026.

El pago del aguinaldo de junio 2026 vuelve a ser uno de los temas más consultados entre los trabajadores registrados de comercio. El Sueldo Anual Complementario (SAC) representa un ingreso extra que se abona dos veces al año y alcanza a todas las categorías contempladas dentro del Convenio Colectivo de Trabajo 130/75 .

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En este mes, los empleados del sector recibirán la primera cuota correspondiente al período enero-junio, en un contexto en el que también impactan las últimas actualizaciones salariales acordadas para la actividad.

La fecha de acreditación y la forma de cálculo del monto final dependen de las reglas establecidas por la legislación laboral, que fijan plazos y criterios específicos para determinar cuánto corresponde cobrar.

Los empleados de comercio deberán cobrar el medio aguinaldo de junio 2026 antes del martes 30 de junio , que funciona como fecha límite legal para el pago de la primera cuota del SAC. La obligación alcanza a los trabajadores registrados del sector privado.

Los empleados de comercios esperan con ansias el cobro de la primera cuota del sueldo anual complementario.

Muchas empresas y empleadores adelantan el pago durante la semana del 22 de junio para facilitar la gestión administrativa. Sin embargo, la normativa contempla un margen adicional de hasta cuatro días hábiles posteriores al vencimiento (plazo que se cumplirá el lunes 6 de julio) , por lo que algunos depósitos podrían concretarse durante los primeros días del mes próximo sin que eso implique una demora fuera del plazo previsto.

El pago corresponde al primer semestre del año y se suma a la liquidación habitual del salario. En el caso de los trabajadores mercantiles, el monto puede variar según la categoría, la antigüedad y los conceptos remunerativos que integren el sueldo.

Si bien algunos empleados podrían percibir el aguinaldo entre la semana que viene y la próxima, el cobro del mismo puede estirarse hasta los primeros días de julio.

Cómo se calcula el aguinaldo de junio 2026

Este próximo cobro correspondiente al aguinaldo equivale al 50% de la mayor remuneración mensual bruta que haya cobrado el trabajador entre enero y junio de 2026. Para realizar el cálculo se toma el mejor sueldo del semestre y se divide por dos.

En la liquidación se consideran los conceptos remunerativos habituales, como salario básico, adicionales, comisiones y horas extras cuando correspondan. En cambio, quedan afuera aquellos pagos que no tengan carácter remunerativo según cada caso.

Calculadora SAC — Aguinaldo Ley 23.041 · Argentina · sueldo neto a cobrar Fórmula: SAC bruto = mejor sueldo bruto ÷ 12 × meses trabajados | SAC neto = SAC bruto − 17% de descuentos 1° Semestre — Enero a Junio · Vence 30/06 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 1° semestre $ 0 2° Semestre — Julio a Diciembre · Vence 31/12 Mejor sueldo bruto ($) Meses trabajados en el semestre 1 mes 2 meses 3 meses 4 meses 5 meses 6 meses (completo) SAC bruto $ 0 − Jubilación (11%) $ 0 − Obra social (3%) $ 0 − PAMI (3%) $ 0 SAC neto 2° semestre $ 0 Total SAC neto anual $ 0 Descuentos aplicados: jubilación 11% + obra social 3% + PAMI 3% = 17% (Ley 24.241, Art. 11). El SAC bruto equivale siempre al 50% del mejor sueldo bruto del semestre. Si trabajaste el semestre completo, seleccioná 6 meses.

Si una persona no trabajó los seis meses completos del semestre, recibe un aguinaldo proporcional. Para calcularlo se toma la parte correspondiente al tiempo efectivamente trabajado dentro del período enero-junio.