Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de junio

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación en medio de una semana corta sin cambios, tras haber alcanzado en la anterior su máximo nivel desde febrero y luego descendido.
El oficial minorista opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación en una semana sin cambios.
El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación en medio de una semana corta sin cambios, tras haber alcanzado en la anterior su máximo nivel desde febrero y luego descendido.
Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.
Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.
La divisa estadounidense cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.
El dólar blue opera a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta.
El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441,50.
El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.885.
El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.504,99, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.461,63.
El dólar futuro cotiza a $1.449,50 para la compra y $1.450,50 para la venta.