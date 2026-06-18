Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 18 de junio

El oficial minorista opera a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación en una semana sin cambios.

El dólar oficial, sin grandes sobresaltos en la primera mitad del año.

El dólar oficial minorista cotiza este jueves a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación en medio de una semana corta sin cambios , tras haber alcanzado en la anterior su máximo nivel desde febrero y luego descendido.

El dólar oficial cerró a $1.450 y el mayorista escaló a $1.436,50 tras el acuerdo EEUU-Irán

Detrás del retroceso aparecen cambios en la dinámica de oferta y demanda. Durante gran parte del segundo trimestre, la liquidación de exportaciones agropecuarias aportó una importante cantidad de divisas y ayudó a sostener la estabilidad cambiaria. Sin embargo, el ingreso de dólares del sector comienza a moderarse.

Al mismo tiempo, el Banco Central mantiene su estrategia de acumulación de reservas con una menor participación directa en algunas operaciones cambiarias, otorgando mayor protagonismo a la oferta y demanda privada. En ese contexto, el mercado busca un nuevo equilibrio para el tipo de cambio.

La divisa estadounidense cotiza a $1.400 para la compra y $1.450 para la venta en el Banco Nación.

El dólar oficial, estable durante la semana.

El dólar blue opera a $1.455 para la compra y a $1.475 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.441,50.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.885.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.504,99, mientras que el dólar MEP o Bolsa opera a $1.461,63.

Dólar futuro

El dólar futuro cotiza a $1.449,50 para la compra y $1.450,50 para la venta.