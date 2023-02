Gran Hermano 2022: la enigmática frase de Julieta sobre la final que sorprendió a todos

Esto llenó de preguntas a los televidentes, ya que el aislamiento no permite que los participantes de Gran Hermano 2022 puedan hablar con gente de afuera, y "algunos dicen" no podría estar referido a sus compañeros porque no tienen nueva información al respecto. Por eso, la contestación de Marcos trajo tranquilidad para todos.

Tras esta frase de Julieta, el salteño le contestó: "Hay que esperar a ver qué nos dice Santi -del Moro-". De esta manera, hay mucha incertidumbre con lo que contó la participante, ya que la audiencia no se explica de dónde podría haber sacado este nuevo dato.

Se filtró que Nacho realizó la espontánea y a quiénes votó

El periodista Nacho Rodríguez aseguró que Nacho Castañares es el participante que realizó la nominación espontánea para la decimosexta semana de eliminación en Gran Hermano 2022. Incluso reveló a quiénes votó y esto recibió respuestas negativas por parte de los televidentes, ya que no sería nada inesperado.

A través de su cuenta de Twitter, el periodista de espectáculos afirmó: "Quien hizo la espontánea en la casa fue Nacho. ¿Cuáles fueron sus votos? 3 a Alfa y 2 a Camila". De esta manera, al quedar tan solo 8 participantes en el reality, los deja muy comprometidos teniendo en cuenta sus respectivas imágenes negativas.