Arde Gran Hermano 2022: aseguran que Romina rompió el aislamiento y vio a sus hijas

Una de las participantes que más sufre su estadía en la casa de Gran Hermano es Romina . En varias ocasiones aseguró extrañar a sus hijas y no resistir el tiempo que queda, pero un rumor indica que, en una de sus conversaciones con el psicólogo, intervinieron sus hijas. Eso indica que rompió el aislamiento, lo que sería un escándalo en la casa.

“Me llegó el rumor de que Romina habría visto a sus hijas, las habría llevado con Juan, el psicólogo, para que no filtren información”, aseguró Estefi Berardi en Mañanísima y despertó la sorpresa de los presentes. Y agregó: “Tal vez lo hicieron para que no se vaya de la casa y eso no se vio al aire”.