Piden la indagatoria de Francisco Adorni por omitir datos en sus declaraciones juradas

La solicitud de Guillermo Marijuan fue realizada en el marco de la causa en la que se investiga al hermano del jefe de Gabinete por enriquecimiento ilícito.

El fiscal Guillermo Marijuan pidió que se tome declaración indagatoria al diputado provincial Francisco Adorni, hermano del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ya que habría omitido datos en sus declaraciones juradas. El pedido fue realizado en el marco de la causa en la que se lo investiga por enriquecimiento ilícito.

Semanas atrás, el abogado de Francisco Adorni reconoció una "una omisión en la declaración jurada" del diputado bonaerense, pero se lo atribuyó a "un error circunstancial, una inconsistencia". " De por sí no constituye delito ", afirmó Marcelo Peña.

" Se puede tener una carga defectuosa de declaración jurada , una omisión, un error, que es una subsanación que se hace en el ARCA, y en este caso así sucedió", explicó el letrado.

Peña afirmó que su representado "tiene un patrimonio bancarizado, registrado, identificado y económicamente explicable". "Hubo una omisión que fue subsanada, no hay nada que ocultar, no hay delito. La cuestión administrativa ya está subsanada, no tengo dudas que la causa va a ser desestimada ", concluyó.

El fiscal federal Guillermo Marijuan comenzó a investigar a Francisco Adorni a raíz de una denuncia de la diputada del bloque Coherencia, Marcela Pagano, contra el legislador libertario . Por eso, el fiscal investiga las declaraciones juradas del diputado bonaerense, que también fue funcionario del Ministerio de Defensa, por presuntas diferencias entre 2023 y 2024.

El juez federal Alejandro Casanello hizo lugar al pedido del fiscal Marijuan, quien había solicitado una serie de medidas de prueba para conocer detalles sobre los viajes y bienes del legislador. Además, ordenó a la Oficina Anticorrupción que entregue las últimas declaraciones juradas.

La investigación se inició a raíz de una denuncia realizada por legisladora del monobloque Coherencia, Marcela Pagano, la cual recayó en el Juzgado Federal N°6, a cargo de Daniel Rafecas pero subrogado luego al magistrado Casanello que dio luz verde a las medidas de prueba.

En un dictamen, Marijuan detalló que Francisco Adorni se encontraba en la lupa judicial después de que asumiera como funcionario: "Esto es, desde el mes de diciembre de 2023 en que había asumido el cargo de Titular de la Unidad de Auditoría Interna del Ministerio de Defensa de la Nación y fuera posteriormente promovido, en junio de 2025, como Titular del Instituto de Ayuda Financiera para pago de retiros y pensiones militares (IAF) y hasta la actualidad".

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