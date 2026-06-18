Mundial 2026, en vivo: arranca la segunda fecha de los grupos con partidos decisivos y la pelea por la clasificación

El fuerte comentario de un jugador de RD Congo contra Cristiano Ronaldo tras el empate

Tras igualar 1-1 en el debut del Mundial 2026, Ngal’ayel Makau se refirió a la actuación del capitán del equipo y opinó duramente: “Ya no es el mismo de antes. Está más viejo ahora”.

“Cuando llegás a esa edad, no es la misma cosa. No es el mismo esfuerzo que podés hacer. Pero igual le tengo mucho respeto. Aun así, es uno de los mejores jugadores que haya jugado este deporte. Él es uno de los más grandes de la historia”, indicó.