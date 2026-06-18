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Mundial 2026, en vivo: arranca la segunda fecha de los grupos con partidos decisivos y la pelea por la clasificación

Las zonas A y B empiezan a definir quiénes pasarán a los 16avos de final: México recibe a Corea del Sur en Guadalajara y un triunfo podría asegurarle el pasaje, mientras que Suiza - Bosnia y Canadá - Catar buscarán romper la paridad.

- 18 de junio 2026 - 09:30
Mundial 2026

Mundial 2026, en vivo: arranca la segunda fecha de los grupos con partidos decisivos y la pelea por la clasificación

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La fase de grupos comienza a entrar en zona de definiciones en la Copa del Mundo 2026. Este jueves se disputarán cuatro encuentros clave correspondientes a las zonas A y B, con selecciones obligadas a sumar para no complicar su futuro y otras que buscarán sellar su pase a los dieciseisavos de final.

En el Grupo A, la atención estará dividida entre dos escenarios opuestos. Por un lado, República Checa y Sudáfrica afrontarán un duelo de alto voltaje después de haber caído en sus respectivos estrenos: el que pierda quedará al borde de la eliminación. En el otro extremo aparecen México y Corea del Sur, que comenzaron con victorias y ahora buscarán dar un paso decisivo hacia los dieciseisavos de final, además de adueñarse de la cima del grupo.

El panorama del Grupo B promete máxima paridad. Suiza, Bosnia y Herzegovina, Canadá y Catar arrancaron el certamen con empates, por lo que todos llegan a esta segunda presentación con una unidad y las mismas posibilidades de encaminar su clasificación. Cualquier triunfo puede resultar determinante en una zona que, por ahora, no tiene favoritos claros.

El nuevo formato del Mundial, que cuenta con 48 selecciones divididas en 12 grupos, otorga boletos a los dos primeros de cada zona y a los ocho mejores terceros. Por eso, cada punto adquiere un valor especial desde el inicio del torneo y la segunda fecha suele ser determinante para empezar a definir quiénes seguirán en carrera.

El fuerte comentario de un jugador de RD Congo contra Cristiano Ronaldo tras el empate

Tras igualar 1-1 en el debut del Mundial 2026, Ngal’ayel Makau se refirió a la actuación del capitán del equipo y opinó duramente: “Ya no es el mismo de antes. Está más viejo ahora”.

“Cuando llegás a esa edad, no es la misma cosa. No es el mismo esfuerzo que podés hacer. Pero igual le tengo mucho respeto. Aun así, es uno de los mejores jugadores que haya jugado este deporte. Él es uno de los más grandes de la historia”, indicó.

Emergencia química en Los Ángeles, una de las sedes del Mundial 2026: incendio y fuga de amoníaco

El fuego comenzó en las instalaciones de un frigorífico en Lineage Logistics, ubicado a tan solo 25 minutos del Estadio de Los Ángeles, donde hoy disputan Suiza y Bosnia y Herzegovina. El incidente liberó vapores tóxicos y generó miles de residentes confinados en sus casas.

Colombia le ganó a Uzbekistán por 3 a 1 y cerró la primera fecha

Los goles para el ganador fueron anotados por Daniel Muñoz en el primer tiempo, y Luis Díaz y Jaminton Campaz en el segundo tiempo. Mientras que, el descuento lo marcó Abbosebek Fayzullaev. El próximo partido de Colombia será contra República del Congo y Uzbekistán enfrentará a Portugal.

Los partidos de este jueves 18 de junio

  • República Checa vs. Sudáfrica – Grupo A – 13:00 (hora argentina) – Atlanta Stadium, Atlanta.
  • Suiza vs. Bosnia y Herzegovina – Grupo B – 16:00 – Los Angeles Stadium, Los Ángeles.
  • Canadá vs. Catar – Grupo B – 19:00 – BC Place, Vancouver.
  • México vs. Corea del Sur – Grupo A – 22:00 – Estadio Guadalajara, Guadalajara.

Tabla de posiciones Mundial 2026: grupo A y B

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