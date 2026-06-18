Victoria Villarruel desafía a Javier Milei y también va al acto en Rosario por el Día de la Bandera La vicepresidenta confirmó que viajará a la localidad santafesina durante el fin de semana y su entorno advirtió que asistirá al acto oficial, a pesar de no haber sido invitada. "Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", escribió en redes sociales. Por Tatiana Scorciapino Agregar C5N en









La interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei podría recalentarse durante el fin de semana.

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que visitará Rosario durante el fin de semana, en un desafío al presidente Javier Milei: desde su entorno adelantaron que asistirá al acto oficial en el Monumento a la Bandera a pesar de estar afuera por protocolo del Gobierno, problema que "deberá resolver el área de ceremonial".

"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", adelantó la titular del Senado este miércoles en su cuenta de X.

Su participación se producirá por fuera de la delegación organizada por el Poder Ejecutivo nacional, en medio de las tensiones políticas que vienen marcando la relación entre Villarruel y el entorno presidencial.

Sin embargo, desde su entorno remarcan que la Constitución dice que la vicepresidenta forma parte del Gobierno y que no le pueden impedir el ingreso a un acto oficial.