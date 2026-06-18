18 de junio de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel desafía a Javier Milei y también va al acto en Rosario por el Día de la Bandera

La vicepresidenta confirmó que viajará a la localidad santafesina durante el fin de semana y su entorno advirtió que asistirá al acto oficial, a pesar de no haber sido invitada. "Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", escribió en redes sociales.

Tatiana Scorciapino
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Tatiana Scorciapino
La interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei podría recalentarse durante el fin de semana.
La interna entre Victoria Villarruel y Javier Milei podría recalentarse durante el fin de semana.

La vicepresidenta Victoria Villarruel confirmó que visitará Rosario durante el fin de semana, en un desafío al presidente Javier Milei: desde su entorno adelantaron que asistirá al acto oficial en el Monumento a la Bandera a pesar de estar afuera por protocolo del Gobierno, problema que "deberá resolver el área de ceremonial".

Otro nuevo cruce entre el Presidente y la vice. 
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"El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", adelantó la titular del Senado este miércoles en su cuenta de X.

Su participación se producirá por fuera de la delegación organizada por el Poder Ejecutivo nacional, en medio de las tensiones políticas que vienen marcando la relación entre Villarruel y el entorno presidencial.

Sin embargo, desde su entorno remarcan que la Constitución dice que la vicepresidenta forma parte del Gobierno y que no le pueden impedir el ingreso a un acto oficial.

Aunque no es nueva, la postura combativa que adoptó Villarruel se materializó días atrás cuando firmó una carta dirigida al ministro coordinador solicitando su inmediata presentación ante el Senado para cumplir con lo previsto en el artículo 101 de la Constitución Nacional, donde se ordena al jefe de ministros a concurrir al parlamento para presentar su informe de gestión. “Esta obligación es al menos una vez al mes, sin embargo el Jefe de Gabinete Adorni no lo hace desde que asumiera en noviembre del 2025”, sentenció la titular de la cámara alta para justificar su avanzada.

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