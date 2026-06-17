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A días de ser dado de alta, volvieron a internar a Chiche Gelblung: el motivo

El conductor había abandonado el centro de salud el pasado 15 de junio, luego de permanecer cerca de un mes internado en terapia intensiva debido a una trombosis en uno de sus tobillos.

Chiche

Chiche, otra vez en Mater Dei.

Chiche Gelblung volvió a ser internado este miércoles en el sanatorio Mater Dei, apenas cuatro días después de haber sido dado de alta tras una larga internación debido a una trombosis que puso en riesgo una de sus piernas.

Chiche Gelblung tiene 82 años.
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Según trascendió, el conductor de 82 años permanece en observación luego de realizarse unos análisis de sangre cuyos resultados llamaron la atención de los médicos. Por este motivo, los profesionales le recomendaron continuar internado para realizar un seguimiento más exhaustivo de su estado de salud.

Preocupa la salud del periodista.

Preocupa la salud del periodista.

El conductor había abandonado la clínica el pasado lunes 15 de junio, luego de permanecer un mes internado en terapia intensiva debido a una trombosis en una de sus tobillos. Según informó El Nueve, la recuperación se vio afectada porque el conductor interrumpió el reposo, recomendado por los profesionales.

La salud de Chiche Gelblung: el motivo de la nueva internación

Conforme a lo trascendido por la periodista Dolores Villalba en Los profesionales de Siempre, el cuadro actual estaría relacionado con una complicación pulmonar agravada por las bajas temperaturas y la intensa actividad laboral que retomó tras recibir el alta.

En este sentido, explicó: "No se queda quieto y, en vez de quedarse en su casa, fue a trabajar. Bajó de peso durante la internación. Lo que lo afectó esta vez fue el frío, por eso es una complicación pulmonar la que tendría. Y lo tienen que tratar nuevamente con internación".

La periodista agregó que, apenas salió de la internación anterior, Chiche había mostrado leves mejorías: "Para hablar está mejor que antes, porque se ahoga menos, pero sigue con el vaper". Hasta el momento, la clínica no difundió un parte médico que informe sobre el delicado estado de salud de Gelblung.

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