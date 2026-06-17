Nicole Neumann reaccionó a los rumores de seducción entre Juana Viale y Manu Urcera: ¿qué dijo? La modelo, sin pelos en la lengua, opinó sobre la polémica que se armó entre su marido y la nieta de Mirtha Legrand. Además, aprovechó para negar los rumores de una crisis: "Están en modo delirio". Por Agregar C5N en









Nicole habló sobre Manu y Juana.

Nicole Neumann rompió el silencio en un móvil de SQP tras la polémica que se armó por el supuesto coqueteo que se vio al aire entre Manuel Urcera y Juana Viale. La modelo fue contundente al reaccionar a los rumores y desactivó las versiones de crisis con su marido: "Están en modo delirio".

La nieta de Mirtha Legrand es una conductora todo terreno que entrevista desde políticos hasta pilotos de automovilismo, y durante su programa trata de entretener a sus invitados con dinámicas y preguntas divertidas. En este contexto, el invitado que se llevó todas las miradas fue Manuel Urcera, el piloto que ganó popularidad por su relación con Nicole Neumann.

La polémica se desató después de que se mostrara muy cercano a Juana durante una dinámica de preguntas sobre anécdotas y aspectos personales. Incluso, un intercambio sobre las cicatrices del corredor fue interpretado por varios usuarios en las redes como un supuesto juego de seducción al aire.

NICOLE ROMPIÓ EL SILENCIO



La modelo contó su opinión sobre el "coqueteo" entre su marido y Juana Viale.

pic.twitter.com/JA031yAVH0 — Vía País | Vía Buenos Aires (@ViaBsAscomar) June 17, 2026 Al ser consultada, Nicole, lejos de mostrarse afectada por lo que trascendió, aseguró que estaba muy segura de la relación que mantenía con el padre de su hijo Cruz. Según relató, mantuvo una charla con Urcera tras la grabación en la que él le transmitió su entusiasmo por el buen clima vivido durante el almuerzo. "Manu me contó que la pasó re bien, que todos muy buena onda, que se murió de risa con Rafa y Juana", contó divertida ante las preguntas de los periodistas.

Qué dijo Nicole Neumann sobre su relación con Manu Urcera Cuando le consultaron si sintió que Juana Viale había intentado coquetear con Urcera, Neumann descartó cualquier tipo de sospecha. "Siempre se busca algo, en este caso, un supuesto coqueteo. No sé, yo creo que será porque soy muy segura de mí, en eso no percibo nada extraño", sentenció Nicole.