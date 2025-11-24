César Milani, sobre la designación de Carlos Presti: "Tiene que pedir el retiro por una cuestión moral" El exjefe del Estado Mayor General del Ejército aseguró que "es totalmente falso que vaya a haber un retroceso en la vida democrática del país", aunque cuestionó el perfil liberal del reemplazante de Luis Petri. Por







César Milani en Duro de Domar.

El exjefe del Estado Mayor General del Ejército César Milani defendió este lunes la designación del militar Carlos Presti como ministro de Defensa al señalar que "es totalmente falso que vaya a haber un retroceso en la vida democrática del país, independientemente de quién va a ocupar el cargo".

En diálogo con Pablo Duggan y los panelistas de Duro de Domar, Milani se mostró, sin embargo, en desacuerdo con el perfil liberal del funcionario que asumirá en reemplazo de Luis Petri.

"Javier Milei está aplicando las políticas liberales a ultranza, que significa la destrucción y la desintegración del Estado. Esto abarca todos los Ministerios, entre ellos Defensa. Y Presti va a aplicar las políticas liberales de Milei", aseguró Milani.

"En ningún país está prohibido que un militar ocupe el cargo de ministro de Defensa. Me hubiera gustado que esto pase con un gobierno nacionalista, peronista, no con un gobierno liberal como este, que va a destruir el Estado", agregó.

Milani remarcó que Presti "tiene que pasar a retiro" antes de asumir como ministro de Defensa. "Desde acá llamo a la reflexión al actual jefe del Ejército. No es posible que asuma como ministro de Defensa estando en actividad. Tiene que pedir el retiro inexorablemente, por una cuestión moral y ética", concluyó Milani.

Es rotundamente falso que la designación de un militar al frente del Ministerio de Defensa represente un retroceso para la democracia, como sostuvo el exministro Agustín Rossi. Retroceso fue el resultado electoral de 2023, consecuencia directa de un peronismo que insistió en… — César Milani (@GeneralMilani) November 23, 2025