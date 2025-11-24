25 de noviembre de 2025 Inicio
Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

La Comisión de Comercio tratará este martes el pacto firmado con Washington. Unión por la Patria exige que el Gobierno envíe el texto al Congreso y convoca a especialistas para evaluar su alcance.

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados abrirá este martes, a las 12, la primera instancia de análisis del acuerdo comercial que la Argentina firmó con Estados Unidos. El oficialismo aún no envió el texto al Congreso, pero la oposición peronista decidió mover la agenda legislativa y poner el tema en discusión.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que “el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos tiene que ser enviado al Congreso para su análisis y discusión”. Y confirmó que la comisión convocó a especialistas del sector para aportar una evaluación técnica del entendimiento.

La reunión, encabezada por el presidente de la comisión, Tomás Ledesma, se realizará en la Sala 2 del segundo piso del Anexo A. Será la primera mirada parlamentaria sobre un convenio que el Gobierno presenta como clave para “fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover el comercio y estimular nuevas corrientes de inversión”.

Según la Casa Rosada, el ingreso al esquema de preferencias comerciales impulsado por la administración de Donald Trump forma parte de una “reconfiguración de las cadenas globales de valor”. El debate legislativo, sin embargo, recién empieza.

