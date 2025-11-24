Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos La Comisión de Comercio tratará este martes el pacto firmado con Washington. Unión por la Patria exige que el Gobierno envíe el texto al Congreso y convoca a especialistas para evaluar su alcance. Por







Diputados comienza el debate por el acuerdo comercial con Estados Unidos

La Comisión de Comercio de la Cámara de Diputados abrirá este martes, a las 12, la primera instancia de análisis del acuerdo comercial que la Argentina firmó con Estados Unidos. El oficialismo aún no envió el texto al Congreso, pero la oposición peronista decidió mover la agenda legislativa y poner el tema en discusión.

El jefe del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, advirtió que “el acuerdo comercial entre Argentina y Estados Unidos tiene que ser enviado al Congreso para su análisis y discusión”. Y confirmó que la comisión convocó a especialistas del sector para aportar una evaluación técnica del entendimiento.

image La reunión, encabezada por el presidente de la comisión, Tomás Ledesma, se realizará en la Sala 2 del segundo piso del Anexo A. Será la primera mirada parlamentaria sobre un convenio que el Gobierno presenta como clave para “fortalecer los vínculos económicos bilaterales, promover el comercio y estimular nuevas corrientes de inversión”.