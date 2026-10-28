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Es una famosa bailarina argentina, se separó de su marido hace seis meses y se supo que apostó al amor otra vez

La artista dejó pistas sobre cómo conoció a su misterioso interés romántico. Los rumores llevan a que es un hombre ajeno al espectáculo, aunque nada fue confirmado.

La bailarina prefirió no confirmar públicamente la identidad de su nuevo compañero.

La bailarina prefirió no confirmar públicamente la identidad de su nuevo compañero.

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Silvina Escudero reconoció que está conociendo a un hombre que despertó su interés, a seis meses de separarse de Federico, con quien compartió nueve años de relación y casi dos de matrimonio. La confesión llegó durante una entrevista con Intrusos, por América, cuando Alejandro Castelo le preguntó por su presente sentimental.

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Sin esquivar la consulta, la artista dejó una frase que alimentó las versiones sobre esta nueva historia. "Estoy un poco encantada y hay admiración, ¿es un montón?", respondió mientras expresaba una sonrisa, sin dar demasiados detalles sobre el vínculo. Por otro lado, sobre cómo empezó todo, aportó una pista que mantiene el misterio. "Lo conocí en un ámbito muy íntimo, muy cerradito y muy chiquitito. No laboral", reveló, y dejó varias preguntas abiertas sobre la identidad de su nuevo interés.

Pese a la ilusión, aclaró que disfruta de su vida de soltera. "Soy muy feliz conmigo misma. En los últimos años aprendí a amarme y priorizarme, cosa que antes no hacía", expresó. Además, marcó una condición para compartir su vida con alguien. "Soy muy feliz yo sola en el silencio de mi casa con Titán", dijo en referencia a su perro, y agregó que "para que otro esté en un mano a mano compartiendo mi vida, me tiene que traer un montón de felicidad".

silvina escudero

silvina escudero

Quién sería el hombre con el que sale Silvina Escudero

La bailarina prefirió no confirmar públicamente la identidad de su nuevo compañero, pero su nombre ya había circulado meses atrás. Pepe Ochoa contó en LAM, el programa de América, que ella estaría comenzando una relación con Caco Smith, un hombre alejado del mundo del espectáculo.

Según trascendió entonces, los rumores surgieron a partir de comentarios de vecinos del barrio privado donde vive la artista, quienes habrían visto a Smith manejando la camioneta de ella por la zona. Esa información generó especulaciones sobre la cercanía entre ambos.

Hasta el momento no hubo una confirmación pública que permita establecer de quién se trata su nueva pareja. Por ese motivo, la identidad del hombre al que se refirió Escudero sigue siendo uno de los puntos que más intriga genera en esta etapa sentimental y sobre lo cual acapara la atención en el mundo mediático.

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