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Giro inesperado: el pedido de Marley a Nico Occhiato que puede cambiarlo todo con Flor Peña

La posible reunión entre el histórico conductor y el dueño del canal de streaming en Miami marca el inicio de una etapa de negociación que podría cambiar el vínculo entre la actriz y el medio.

Marley y Flor Peña buscan soluciones tras no continuar en Luzu TV

Marley y Flor Peña buscan soluciones tras no continuar en Luzu TV, de Nico Occhiato.

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El conflicto entre Florencia Peña y Luzu TV sumó un nuevo capítulo en las últimas horas. Según dio a conocer el periodista Santiago Sposato en Desayuno Americano, Marley tendría previsto reunirse cara a cara con Nicolás Occhiato en Miami para pedirle el regreso de la actriz a la señal de streaming.

Los abogados de ambos famosos buscan llegar a un entendimiento.
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"Marley y Nicolás Occhiato van a tener una reunión que se va a llevar a cabo en Miami. Cara a cara. Esto es información", afirmó al aire. El objetivo del encuentro, según Sposato, sería convencer al conductor de reincorporar a Peña al ciclo que ambos compartían. "Marley le va a pedir a Occhiato que vuelva Florencia Peña", sostuvo el periodista, y explicó la lógica detrás de esa gestión: "A todos les conviene que el programa continúe, a Luzu por una cuestión económica y de programación, a Marley porque también tiene un contrato con Flor Peña".

El mecanismo que tiene pensado para acercar posiciones también quedó descripto por el panelista. "Si Occhiato da el ok para la vuelta de Flor Peña, el llamado lo va a hacer Marley, primero lo va a convencer a Occhiato", detalló. Pese a esto, el principal interrogante sigue siendo la postura de la propia actriz. "A todos les conviene la vuelta de Flor, hay que ver si ella tiene ganas de seguir", advirtió el panelista, quien aclaró que intentó comunicarse con Peña sin obtener respuesta.

Florencia Peña y Marley.

Florencia Peña y Marley.

El supuesto pedido millonario de Flor Peña a Luzu TV

En paralelo a las gestiones de Marley, trascendió que Florencia Peña evalúa iniciar acciones legales contra Luzu TV por su desvinculación del programa El Show del Verano. Ángel de Brito confirmó en LAM (América TV) que la actriz reclamará el cumplimiento total de su contrato, que se extendía hasta diciembre de 2026. La cifra mencionada asciende a 200 millones de pesos, equivalentes a aproximadamente 150.000 dólares, e incluiría además lucro cesante y daños y perjuicios.

Según trascendió, el monto reclamado coincide exactamente con lo que Peña tenía acordado percibir hasta el cierre de su contrato. "Está pidiendo la totalidad de su contrato", precisó De Brito, quien aclaró que la demanda no iría más allá de ese concepto. Las opiniones dentro del panel estuvieron divididas, por ejemplo Denise Dumas sostuvo que la actriz "no lo va a ganar".

Hasta el momento, ninguna de las partes confirmó públicamente la existencia de una presentación judicial ni el monto exacto reclamado. El futuro del vínculo entre Peña y Luzu TV dependerá en gran medida del resultado de la reunión entre Marley y Occhiato y, sobre todo, de la decisión que tome la propia actriz sobre si está dispuesta a regresar al proyecto.

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