Ángel de Brito reveló la intimidad de Flor Peña a días del escándalo que vivió en Luzu TV El conductor de LAM describió el aislamiento que estaría atravesando la artista luego de uno de los momentos más polémicos de su carrera. Agregar C5N en









Flor Peña quedó en el centro de la polémica por sus dichos en Luzu TV. Imagen archivo LAM.

Ángel de Brito dio a conocer este jueves en LAM (América TV) detalles sobre lo que estaría viviendo Florencia Peña puertas adentro luego de su salida de Luzu TV, y apuntó directamente contra quienes la rodean. Según comentó, sus amigos más cercanos la habrían dejado sola. "Entiendo que le debe joder mucho, conociéndola, porque la conozco hace mucho, que la hayan dejado sola sus amigos", afirmó el conductor.

"Todos. Uno por uno. Esos que dicen ser sus amigos todo el tiempo y que la quieren mucho, nadie. Ni una pu… palabra de ninguno", remarcó De Brito, sin dar nombres pero dejando en claro que se refería a figuras de peso dentro del círculo íntimo de la actriz. Aunque no los identificó, fuentes cercanas al medio señalan a Marley, la Negra Vernaci, Humberto Tortonese y Lizy Tagliani como parte de ese entorno que se mantuvo en silencio.

Para hacer más gráfico su punto, el conductor apeló a un ejemplo personal: "Si a vos te pasa algo, Barby o a vos Brey, y viene América o Mandarina y me dicen 'no hables del tema', a mí me va a chu…un huevo y voy a hablar todo lo que quiero igual". Y remató: "Son todos buenos, divinos, amigos de toda la vida, nos metemos en la pileta y en el jacuzzi, pero solísima. Eso le debe joder muchísimo".

El silencio de sus allegados sucede mientras transcurre uno de los momentos más difíciles de la carrera de Peña, que quedó expuesta públicamente tras anunciar erróneamente la muerte del padre de Lionel Messi en una transmisión de Luzu TV. El error derivó en el levantamiento de El show del verano y en su desvinculación del canal de streaming conducido por Nico Occhiato.

Captura de Luzu TV Se conoció cuánto dinero reclamaría Flor Peña a Luzu TV En el mismo programa, De Brito comentó la cifra económica que la actriz le reclama a Nico Occhiato por la rescisión de su contrato: 200 millones de pesos. El dato generó reacciones inmediatas en el estudio. "Ay, no es mucho. Pasalo a dólares", comentó La Barby. "Un departamento. 150 mil dólares", respondió De Brito. "Ay, sí, es mucha guita", insistió.