Tras la confirmación pública de su infidelidad y con la información expuesta por los medios, la actriz reaccionó y confrontó a su ex.

Gimena Accardi y Andrés Gil viajaron juntos a Bahía Blanca para la presentación de su obra
Revelan cómo fue el reencuentro entre Gimena Accardi y Andrés Gil tras la confesión de infidelidad a Nico Vázquez

“Fui perdonada... nuestra relación sigue siendo de respeto y de amor", señaló ella. Sin embargo, lejos de las declaraciones de los protagonistas, que aseguraron que el divorcio se firmó de común acuerdo y en un clima de total respeto y tranquilidad, en las últimas horas se reveló un episodio que contradice esa teoría.

Según contó el periodista Juan Etchegoyen en Mitre Live, la actriz no pudo disimular su enojo y llamó furiosa directamente a su ex marido para recriminarle lo que consideró una traición: “¿Qué carajo hiciste?”.

Nico Vázquez y Gime Accardi
El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

El actor de Rocky se mudó sólo antes de hacerse pública la separación.

El conductor detalló que “el círculo íntimo” de Nicolás admitió que Gimena había hablado de él con cariño en OLGA, pero su enojo se encendió cuando descubrió que la noticia había sido filtrada por él mismo cuando ya llevaban varios días separados. “Si la intención era cuidarla, resulta extraño que terminara exponiendo un secreto tan doloroso”, agregó Etchegoyen.

Por su parte, Gimena no se guardó nada: asumió parte del error pero también puso límites. Con franqueza dijo: “Me mandé una cagada malísima…”, y agregó que los rumores falsos empañaban a gente ajena, “familia”, y pidió que se detengan.

En medio del fuego cruzado, Andrés Gil se pronunció en redes y desmintió rotundamente cualquier vínculo sentimental con su compañera, definiendo los rumores como “inventos”.

Divorcio express: cómo es el acuerdo económico que firmaron Gimena Accardi y Nico Vázquez

Gimena Accardi y Nico Vázquez firmaron el divorcio a pocos días de conocerse públicamente la infidelidad de la ex Casi Ángeles. El acuerdo económico se rubricó este jueves, y según trascendió hubo un total acuerdo de ambas partes: ella se queda en la casa donde vivían juntos y él con un departamento que compraron este año en el barrio de Núñez, en la Ciudad de Buenos Aires.

Los detalles de la firma fueron adelantados por la conductora de SQP, en América, Yanina Latorre, quien aseguró: "Entre ellos dos está todo bien, tienen buen diálogo... Me dijeron que es un divorcio tranquilo. No viene como los otros divorcios de la farándula, que hay mucho quilombo de guita".

Nico Vázquez

Hace 32 minutos
