Andrés Gil rompió el silencio y habló sobre su supuesto romance con Gimena Accardi: "Me duele"

El compañero de obra de la actriz utilizó sus redes sociales para hablar sobre el tema del momento y pidió respeto por la situación. "Es necesario que aclare", indicó.

Luego de que Ángel de Brito revele que Gimena Accardi le había sido infiel a Nico Vázquez y ella misma salga a confirmarlo, Andrés Gil, dio su versión de los hechos porque fue el máximo apuntado como tercero en discordia. “El rumor que está circulando es absolutamente falso”, indicó.

¿Ustedes se piensan que Nico nunca la cagó? Déjense de joder, indicó
La actriz había hablado en Sería Increíble en Olga, donde confirmó la infidelidad y expresó: “Estoy arrepentida. Lastimé a una persona que amo, es lo que más me duele porque es la última persona en la vida que yo quería lastimar. Me hago cargo, lo estoy diciendo acá mirando a cámara cuando no debería ni decirlo, pero tengo que hacerme cargo. Soy humana que comete errores como cualquiera puede cometer en una relación de 18 años”, agregó.

Fue entonces que habló de Andrés Gil: “No es mi excompañero, sigo compartiendo la gira. Con Cande hablé y no me dijo nada".

Andrés Gil

Es una persona random que no tiene nada que ver con el medio. No intenten hurgar. No la sigo en Instagram, fue un desliz absoluto, desapareció”, completó Accardi.

Ante esto, Andrés Gil salió a desmentir los rumores de las redes sociales: “Por todo lo que escuché y leí en medio de comunicación y redes, se volvió necesario que aclaré que el rumor que está circulando es absolutamente falso”.

“Me duele que todo el proceso increíble que tuvimos con la obra de teatro con Gime y Nico se vea opacada por un invento. Por mi familia y la gente que amo, les pido que dejen de decir cualquier cosa. Gracias”, cerró. Por su parte, Cande Vetrano y Nico Vázquez no hablaron aún.

