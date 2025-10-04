Horóscopo de hoy, domingo 5 de octubre

Conocé lo que depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Conoce lo que te depara el horóscopo para este domingo 5 de octubre de 2025 con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

(21 de marzo al 20 de abril)

Algo de reflexión favorecerá sus próximas relaciones. Gaste menos en caprichos. Han conseguido entre todos un entorno laboral envidiable. Día muy estable para su organismo.

(21 de abril al 21 de mayo)

El amor es algo maravilloso, búsquelo y lo hallará. Intente ahorrar aunque sea poco. Este es el momento de demostrar su valía en el trabajo. Esa pequeña molestia no tiene ninguna importancia.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Aproveche los momentos de intimidad. En la economía, tiene la suerte de cara durante todo el día. En su trabajo, no parará ni un momento. Ponga más interés en restablecerse, anímese.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

La imaginación es muy importante, también en el amor. Bueno es adquirir, pero mejor es conservar. No sea tan arisco y acérquese a sus compañeros. La visita al dentista evitará males mayores.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Está melancólico y echa de menos el estímulo del amor. Ocasión propicia para saldar viejas deudas económicas. Buena jornada para realizar entrevistas y cerrar tratos. Las comidas con mucha sal hay que evitarlas.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Está confundido, siente una loca pasión poco realista. Reflexione sobre la oferta económica que le hicieron. No le van a afectar directamente los cambios laborales. El estrés puede ser la causa de sus problemas estomacales.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

No espere que los problemas se solucionen solos, dialogue. Estudie cuál es el banco que más le interesa. Sortee las disputas profesionales. Los pequeños problemas de salud desaparecen.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre

Encauzará su situación emocional. Consigue la estabilidad económica tan esperada. Se avecinan nuevos rumbos profesionales. Un mal movimiento le provocará una torcedura.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Jamás se penetra por la fuerza en un corazón. No es el momento adecuado para pedir un préstamo. Le harán una propuesta para mejorar en su empresa. El contacto con la naturaleza le relajará.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Su círculo de amistades le dará una alegría inesperada. Apueste fuerte en los negocios y se verá recompensado. Esfuércese para que en el trabajo reine el compañerismo. Para llevar la vida sana que desea debe vigilar su dieta.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Su pareja sabe defenderse sola, no la atosigue. Confiar en la suerte al hacer inversiones es arriesgado, infórmese. Adelante con ese nuevo proyecto profesional. Dolores de espalda; cuidado con las posturas.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Surgen grandes desórdenes sentimentales. La seguridad económica que busca tardará en llegar. Los cambios en su trabajo afectarán a su vida personal. Respete al pie de la letra los consejos del médico.