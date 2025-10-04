4 de octubre de 2025 Inicio
"Ella camina con la misma fe": el video de Cristina Fernández que compartió Máximo Kirchner en un guiño a la peregrinación a Luján

La expresidenta se mostró caminando en una cinta, en su domicilio de San José 1111, en un video filmado por su hijo, Máximo Kirchner, en el día de la 51ª peregrinación a la Basílica de Luján.

La exmandataria se mostró en pleno ejercicio de entrenamiento.

El duro mensaje de Cristina para Milei: "Se avivaron que después del domingo 26 devaluás"

En un video de 23 segundos, que se viralizó rápidamente en las redes sociales, el plano comienza sugestivamente desde el tobillo de la exmandataria, y mantiene un diálogo distendido con su hijo. “¿Qué andamos haciendo?”, le preguntó Máximo a Cristina, quien respondió con una sonrisa: “¿Qué no ves? Caminando”.

La toma continúa con un claro guiño a la masiva peregrinación a Luján, donde miles de fieles caminan hacia la Basílica en agradecimiento a la Virgen de Luján. “¿Como los que van a Luján?”, consultó el diputado. Enseguida, la líder del Partido Justicialista Nacional aseguró: “Exactamente, como los que van a Luján, con la misma fe. Sí, claro, como los que van a Luján. Sin dudas, exactamente eso”.

El final del video lo muestra a Cristina caminando sobre la cinta, y un mensaje de aliento de Máximo en medio de la prisión domiciliaria que cumple la expresidenta. “Amén, compañera. Siempre para adelante”, concluyó el legislador.

Mirá el video de Cristina Kirchner, en pleno ejercicio en la cinta

