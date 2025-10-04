IR A
Camila Homs y José Sosa anunciaron el nombre de su hija: cuál es y qué significa

La modelo, exmujer de Rodrigo de Paul, y "El Principito" esperan a su primera hija para los primeros días de 2026.

La pareja formó una familia ensamblada con los hijos de sus relaciones anteriores.

La pareja formó una familia ensamblada con los hijos de sus relaciones anteriores.

La pareja de Camila Homs, exmujer del campeón mundial Rodrigo de Paul, y el futbolista José "El Principito" Sosa anunciaron el nombre de su hija y enseguida se supo cuál es el significado.

La modelo y el jugador de Estudiantes de La Plata eligieron llamar Aitana a quien será la nueva integrante de la familia. La beba se sumará a la familia ensamblada, junto a los dos hijos de cada uno, fruto de sus relaciones anteriores.

Mientras esperan el nacimiento de la niña para los primeros días del 2026, ya acordaron distinguirla con este nombre de origen vasco y con raíces catalanas.

Su significado más común es "la más alta" o "gloria", y se asocia a las ideas de belleza natural, elegancia y fortaleza, teniendo en cuenta que Aitana es el nombre de una famosa sierra de España.

Cómo se conocieron Cami Homs y El Principito Sosa

Camila Homs y José "el Principito" Sosa se conocieron en el hall de su edificio y ella dio el primer paso, enviándole un mensaje por Instagram a principios de 2023, antes de que confirmaran su relación a mediados de ese mismo año.

