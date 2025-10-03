3 de octubre de 2025 Inicio
Donald Trump habló tras la declaración de Hamás a su propuesta en Gaza: "Ellos están listos para una paz duradera"

El presidente de los Estados Unidos se pronunció tras la declaración del movimiento terrorista, y se mostró confiado en el fin de la guerra en Medio Oriente: "Israel debe detener de inmediato el bombardeo de Gaza para que podamos sacar a los rehenes de forma segura y rápida", expresó.

El líder republicano habló en su red social Truth Social.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se refirió a la respuesta satisfactoria del grupo terrorista islámico Hamás, tras su propuesta de fin de conflicto en Gaza y expresó: "Ellos están listos para una paz duradera".

Donald Trump dio a Hamas cuatro días para aceptar su plan de paz en Gaza

En un mensaje en la plataforma Truth Social, el líder republicano aseguró que Israel debe detener de inmediato el bombardeo a Gaza, para que puedan sacar a los rehenes de manera segura y rápida. "En este momento, es demasiado peligroso hacerlo. Ya estamos en conversaciones sobre los detalles que deben organizarse. Esto no es solo sobre Gaza, se trata de la tan buscada paz en Medio Oriente”, señaló Trump.

trump tuit

La declaración de Trump llegó inmediatamente después del comunicado de Hamás, quien anunció que está dispuesto a liberar a todos los rehenes bajo una fórmula de intercambio por presos palestinos. El líder republicano había fijado un plazo de “tres o cuatro días” para que movimiento terrorista responda a su plan de paz para Gaza, que exige el desarme completo del grupo, la liberación de rehenes y su exclusión de futuros roles de gobierno.

El mandatario había endurecido su mensaje luego de advertir que, en caso de un rechazo, Hamas “lo pagará con el infierno”. La propuesta, elaborada junto al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, cuenta con el aval de varias capitales árabes y europeas, según el propio Trump. “Espero que firmen por su propio bien”, agregó el magnate inmobiliario al hablar ante la cúpula militar en Virginia.

El video de Trump, tras la declaración de Hamás: "Es un gran día, sin precedentes"

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, brindó un breve discurso tras la declaración del movimiento islámico Hamás, donde agradeció el apoyo internacional y celebró el acuerdo alcanzado: "Este es un gran día y espero ver a los rehenes israelíes regresar a casa", expresó.

"Quería decirles que este es un día sin precedentes en varios niveles. Gracias a Qatar, Turquía, Arabia Saudita, Egipto, Jordania y otros países: es un gran día", aseguró el líder republicano, en un video grabado en la Casa Blanca.

Finalmente, concluyó: "Todos estábamos unidos en el deseo de que esta guerra terminara y de que se viera la paz en Oriente Medio. Y estamos muy cerca de lograrlo. Gracias a todos y todos recibirán un trato justo".

Hamás aceptó el acuerdo de paz de Trump, pero pide "negociar los detalles del plan"

El grupo islamista palestino Hamás anunció este viernes que decidió liberar a todos los rehenes israelíes, "vivos y muertos", bajo los términos de paz expresados por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque señaló la necesidad de "negociar los detalles del acuerdo de paz".

Tras el plan de 20 puntos que el líder republicano le propuso al movimiento palestino con plazo hasta el domingo para aceptar o rechazar la oferta, Hamás presentó una respuesta formal y destacó su disposición a negociar y su aceptación de algunos puntos clave del plan, aunque aclaró que otras cuestiones requieren un consenso más amplio.

Luego de reuniones internas y consultas con facciones y mediadores, el movimiento afirmó que “aprecia los esfuerzos árabes, islámicos e internacionales, así como los del presidente estadounidense Donald Trump, que exigen el fin de la guerra en la Franja de Gaza, el intercambio de prisioneros y la entrada inmediata de ayuda”, entre otras condiciones.

