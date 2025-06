Gerardo Romano calificó la represión a jubilados como "cobarde" y advirtió: "Este gobierno no se va sin balas"

Actor de mil batallas y verbo encendido, Gerardo Romano es cuerpo, lucha y conciencia despierta. En el arte y en la vida su voz no claudica, arde con pasión, ideas y sobre todo memoria. Protagonista de una vida con varias profesiones, momentos históricos y complementada con la actuación, el actor hace un recorrido por su carrera y un pormenorizado retrato de la actualidad.

"Contento y sorprendido porque es una obra que refleja un acontecimiento que tiene que ver con la Argentina y con lo que nos pasa, incluso en este momento", señaló Romano.

Historias Mínimas imagen 1 24-6-25.png Romano se encuentra realizando la obra "Un judío común y corriente".

Romano calificó como "cobarde" la represión del Gobierno a los jubilados

A los 9 años, Gerardo Romano junto a su madre fueron protagonistas del bombardeo a la Plaza de Mayo del 16 de junio de 1955. Mientras se dirigía a estudiar inglés, un pequeño Romano vio en primera persona la destrucción, la gente muerta tirada en medio de la calle.

"Lo que pasó en los 70, está aflorando ahora en la actualidad. Una anomia muy grande, cuando ahora es propiciada del poder político", remarcó. Romano, quien además es abogado, nació en 1946 y desde entonces vio a la Argentina atravesada por dictaduras, atentados, momentos de esperanza y valiosos gobierno en democracia.

En esa línea, repudió el discurso violento de la política actual que en ocasiones proviene desde el mismo oficialismo: "Este Gobierno no se va sin balas, escucho el discurso de Espert, de Bullrich, de Milei y no me imagino una actitud condescendiente democrática".

Gerardo Romano imagen 1 24-6-25.png El actor pidió más apoyo para el reclamo de los médicos: "Tendría que estar todo el pueblo en la calle".

"Es el acto más cobarde que puede haber", afirmó sobre la constante represión que sufren los jubilados que todos los miércoles se juntan para reclamar en el Congreso un aumento de las jubilaciones y pensiones.

También opinó sobre cómo el Gobierno trata a los médicos, en especial a los residentes y profesionales del Hospital Garrahan, quienes reclaman por mejoras salariales: "Tener a esa gente sufriendo o yéndose, podremos tener una merma que afecte el tratamiento de la salud".

Y lamentó la situación de los médicos que se ven obligados a irse del país, lo que definió como una "situación grave" y pidió más apoyo para ellos: "Tendría que estar todo el pueblo en la calle".

Su salud, el Parkinson y el sexo

El actor a sus 78 años habló sobre la enfermedad que padece: Parkinson, una enfermedad a la que definió como "bastante cruel". Además, contó que por el momento tiene algunos temblores, pero "hace de todo" para mantenerse activo.

Nada 1.000 metros, se levanta a la mañana, agarra un texto y lo dice de memoria, como ejercicio mnemotécnico, para que "trabaje el músculo de la memoria, es un trabajo que tendríamos que hacer todos los seres humanos".

"El Parkinson es una manifestación de apuro de una situación, neurodegenerativa que ocurre aceleradamente y que nos va a ocurrir a todos", cerró.

Romano contó detalles sobre su vida sexual y amorosa a sus 78 años. "La gente tiene sexo a los 60 años porque está el Viagra", comenzó su discurso, "es más, a la edad que tengo, estoy viviendo el post Viagra, ya lo eliminé", contó.

Tras un desmayo, el actor decidió no volver a tomar Viagra -conocido así por su nombre comercial- "No sé si en el momento del orgasmo voy a tener un orgasmo o un infarto, no sé si justifica", remarcó.

Historias Mínimas imagen 1 24-6-25 (2).png "La gente tiene sexo a los 60 años porque está el Viagra", comentó el actor.

Una persona con diferentes vidas: "Tengo mucha felicidad cuando me acuerdo de mis padres"

Recordando su propia historia, Romano contó que a sus 19 años era custodio presidencial en la Casa Rosada, durante el gobierno de Arturo Umberto Illia (12 de octubre de 1963-28 de junio de 1966), y también cuando ocurrió el golpe del 66 que lo sacó a Illía y tomó su lugar Juan Carlos Onganía (29 de junio de 1966-8 de junio de 1970).

También contó cómo en una época llegó a tener cinco trabajos, con cierta añoranza y buenos recuerdos, mientras estudiaba abogacía jugaba al rugby y trabajaba como mozo de barra hasta las doce de la noche.

Su llegada al mundo de la actuación llegó en algún momento de su vida, "es un acto amoroso la actuación, no me disgusta para nada como se orientó mi vida". Uno de sus momentos más importantes en su carrera fue cuando rompió un tabú en la televisión abierta, durante la emisión del programa Zona de Riesgo, donde ocurrió el primer beso entre dos hombres en una ficción con Rodolfo Ranni.

Romano reconoce el sacrificio de sus padres para poder criarlo y darle todo: "Tengo mucha felicidad cuando me acuerdo de mis padres, los evoco permanentemente. Mis viejos fueron tan amorosos y solidarios, no me dejaron margen para devolverles todo lo que te dan en la vida".