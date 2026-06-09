La explicación del Gobierno de por qué no organizó la despedida del Indio Solari

Aleajandra Monteoliva consideró "ridículo" afirmar que "se priorizó lo ideológico" en el velorio del legendario artista y remarcó: "Jamás ideologizo la seguridad". También elogió el operativo organizado por los gobiernos bonaerense y de Avellaneda.

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva , describió la despedida del Indio Solari en Avellaneda como un evento "multitudinario" que "estuvo muy bien organizado" ya que "el lugar fue el indicado para congregar tantas personas". La funcionaria explicó que su equipo le propuso a la familia hacer la despedida en Tecnópolis "pensando en los accesos" .

"En espacios como Casa Rosada o el Congreso o cualquier otro espacio cerrado era imposible para ese volumen de personas", señaló Monteoliva y negó que la decisión tuviera una raíz partidaria: "Jamás ideologizo la seguridad". "Pensar en un criterio ideológico es ridículo, no tiene nada que ver ", descartó la ministra en radio Rivadavia este martes.

La sucesora de Patricia Bullrich aseguró que su equipo "estuvo comunicado con el ministro (de Seguridad bonaerense, Javier) Alonso desde el viernes", cuando se hizo público el fallecimiento del cantante, y afirmó que "fue importante" que la despedida se hiciera en Avellaneda.

"El viernes entraron las solicitudes y rápidamente armamos una reunión operativa tratando de sacar un informe de viabilidad del evento, y todos sabíamos que iba a ser algo significativo en cuanto al público y ni el Congreso ni la Casa Rosada, y me atrevo a decir que ningún espacio totalmente cerrado, con ingresos complejos y espacios urbanos, era complicado ", detalló Monteoliva.

La funcionaria concluyó: "Lo importante es que salió todo bien y se pudo contener a tanta gente, la organización garantizó que no sucediera nada".

Martín Menem había afirmado que el Congreso no reunía "las condiciones" para el velorio del Indio Solari

Martín Menem, el presidente de la Cámara de Diputados, había respondido a las versiones que señalaban al Congreso de la Nación como sede para el velorio del Indio Solari y rechazó esa posibilidad. El legislador había argumentado que, tras una serie de evaluaciones realizadas por el Ministerio de Seguridad y otros sectores, el edificio parlamentario no era apto para la despedida.

Mediante una publicación en su cuenta de X, el funcionario libertario había escrito un mensaje por la muerte del artista y había aclarado que el Palacio Legislativo no estaría disponible, luego de ciertas revisiones. "Despedimos a uno de los máximos referentes de la historia del rock nacional. Acompañamos a sus familiares, amigos y a millones de argentinos que hoy lamentan su partida", había expresado Menem en el texto.

"Ante la posibilidad de realizar su despedida en el Congreso de la Nación, se efectuaron las consultas correspondientes con el Ministerio de Seguridad de la Nación y las áreas técnicas competentes", había advertido el riojano, pero agregó: "Como resultado de esa evaluación, se concluyó que el Palacio Legislativo no reúne las condiciones de infraestructura, logística y seguridad necesarias para un evento de esta magnitud".