Comerciales textiles advierten sobre la caída del consumo: "Me equivoqué al votar a Milei" Mientras el Gobierno muestra números macro de “recuperación”, en la calle los locales cierran y los comerciantes aseguran que la plata no alcanza. Producción en caída del 33%, importaciones récord y consumo frenado pintan un panorama crítico. C5N salió a la calle a buscar la palabra de los comerciantes. Por Agregar C5N en









Comercio en crisis: salarios bajos, impuestos altos y competencia desleal de importados.

La crisis textil expone la brecha entre los números oficiales y la economía real donde los argentinos sienten que el dinero no alcanza y que el consumo se derrumba, mientras el Gobierno insiste en un relato de repunte macroeconómico. La postal de los centros comerciales del conurbano bonaerense cambió de manera drástica y es donde cae el relato del ministro de Economía Luis Caputo que sostiene que "lo peor ya pasó".

Donde antes había pasillos llenos de compradores, hoy predominan los locales cerrados y los carteles de “liquidación por cierre” y donde más se siente es en el rubro textil que atraviesa una crisis profunda con una caída del consumo, con una competencia feroz de productos importados y un escenario macroeconómico que contrasta con la realidad cotidiana de comerciantes y familias.

Por otro lado, los números oficiales muestran una economía que, según el Gobierno, empieza a “recuperarse”. El Ministro de Economía insiste en que los argentinos deben “sacar los dólares del colchón” y volcarlos al sistema financiero. Sin embargo, en la microeconomía diaria, la plata no alcanza ya que los salarios se evaporan a mitad de mes y los ahorros se usan para sostener gastos básicos.

En San Martín, C5N recorrió las peatonales y habló con comerciantes textiles que sobreviven como pueden. “Trato de buscarle la vuelta como sea pero no hay reacción de la gente”, explicó uno de ellos, con décadas de experiencia en el rubro. La comparación es brutal: “Tres ventas en todo el día, cuando hace dos años a esta hora ya teníamos entre 10 y 15”.

La competencia con los productos importados es otro golpe. Con precios mucho más bajos, las familias eligen cantidad por sobre calidad. “Los gastos se fueron muy arriba y nosotros tenemos que mantener los precios para que la gente pueda comprar”, señaló el comerciante. Hoy trabaja junto a su hija, cuando antes tenía cinco empleados. “Usamos los ahorros para sostener el local”, agregó.