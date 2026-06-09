Una jornada para la historia: así fue la trastienda de la organización del multitudinario adiós al Indio Solari

Cómo se gestó en apenas 24 horas uno de los funerales más masivos de la historia argentina. En exclusiva para C5N, fuentes de la organización narraron los detalles de un evento modélico, que desmontó los prejuicios de la derecha y garantizó una despedida que un millón de personas jamás olvidará.

El funeral del Indio Solari acaba de ingresar a la historia como una de las despedidas populares más importantes de la Argentina, junto a la de figuras de la talla de Carlos Gardel, Hipólito Yrigoyen, Eva y Juan Domingo Perón, Néstor Kirchner y Diego Maradona. En esa lista ilustre, apenas detrás, se inscribe el adiós a Ringo Bonavena, en el Luna Park, por el que pasaron más de 150.000 personas el 29 de mayo de 1976, en lo que fue una de las pocas manifestaciones públicas que permitió la dictadura militar.

Enmarcada por la negativa del gobierno libertario a participar ni facilitar nada , la despedida al Indio acabó siendo lo que fue: una marea de un millón de personas que no solamente acompañó al cantante en su muerte como lo hizo en vida, sino que también destrozó los prejuicios de los voceros de la derecha, que auguraban un desastre.

Tras la histórica jornada del domingo, que fue unánimemente calificada como “modélica”, fuentes de la organización narraron a C5N cómo fue la trastienda de un evento que enfrentó múltiples desafíos logísticos y que se enfocó en la idea de que el adiós debía honrar la vida del artista y su relación con la gente.

Para empezar, la premisa fundamental de la organización, coordinada estrechamente con los deseos de la familia del Indio, fue garantizar que el homenaje fuera para todos, lo que funcionó como el gran elemento ordenador. A diferencia de otras experiencias históricas de despedidas populares, donde la urgencia provocó desbordes, el concepto emitido desde el primer minuto fue de absoluta tranquilidad, asegurando que el espacio permanecería abierto el tiempo que fuera necesario para que nadie se quedara afuera.

El desafío humano de la organización del funeral del Indio

Como hizo público el propio gobernador bonaerense, el minuto uno de lo se vivió el domingo fue una llamada de Máximo Kirchner –quien tiene un vínculo muy cercano y de larga data con la familia del Indio- a Axel Kicillof, para organizar el evento en la Provincia, tras las negativas y dilaciones del Gobierno nacional. Esta llamada tuvo, además, un valor simbólico muy fuerte, por el distanciamiento que tienen Máximo y Axel desde hace tiempo. Y, a partir de ahí, todo cobró velocidad.

Se constituyó una especie de “comité de crisis”, compuesto por el ministro de Seguridad bonaerense Javier Alonso, el ministro de Gobierno de PBA Carli Bianco, el secretario de Máximo Kirchner y varios de los principales referentes de La Cámpora. También se convocó a Javier Grosman, el responsable de la organización de eventos masivos como los festejos del Bicentenario.

“El desafío de organizar un evento de estas características en tiempo récord es mucho más humano que infraestructural”, afirma una fuente de la organización. “La municipalidad de Avellaneda aportó cientos de voluntarios y la Provincia puso a Defensa Civil y a todo el aparato de Salud con las ambulancias que hicieran falta. Pero los bomberos fueron, sin dudas, el gran hallazgo del evento. Eso se habló en las reuniones previas porque había algo de base, una convicción política de que íbamos a hacer un homenaje a los Redondos y el objetivo era que no hubiera ningún tipo de hostilidad hacia la gente. Por eso, la primera premisa que surgió por consenso fue que la policía tuviera una presencia tácita, pero que no estuviera en ninguna línea frontal”.

Despedida Indio Solari Redes sociales

En la seguridad, también participó la empresa que se encarga de esa tarea en los recitales de La Renga y los Fundamentalistas, porque se asumía que sus equipos comprenden bien al público ricotero y eso iba a facilitar que no hubiera conflictos.

La gran clave de una despedida ricotera: "Nos cuidamos entre nosotros"

Si bien hubo algunos momentos de tensión y empujones, fueron episodios insignificantes en el marco de la masividad de la despedida, que por momentos llegó a tener 75 cuadras de fila. “La gente que trabajó recibió una cantidad increíble de agradecimientos, abrazos y saludos”, revela otro integrante del equipo coordinador. “La gente está acostumbrada a que en la cancha la policía te empuje, te boludee, te haga esperar de más o te haga tirar el encendedor, las bebidas y hasta los paraguas. Acá venían con la botella de vino y preguntaban si podían entrar al predio, y la respuesta era: `Por favor, entrá, pero no tirés la botella porque alguien se puede cortar`. La premisa fue tratarnos todos como a adultos, no caretearla. Fue muy ricotero en ese sentido: sos parte de esta familia y entre nosotros nos vamos cuidar”.

Embed - Adiós al INDIO SOLARI: la EMOCIÓN de los fanáticos

Un dato curioso que desmonta las letanías periodísticas y libertarias sobre la “utilización política” del evento, es que los muros exteriores del Polideportivo Gatica fueron tapados con grandes paños negros, para cubrir las referencias al municipio de Avellaneda. “La decisión de que la política no figure estuvo presente desde el diálogo inicial: esto lo organizaba la familia y solo ellos debían ser los protagonistas”, sostiene uno de los organizadores.

La coincidencia de todos los testimonios es que el rol de la familia fue clave, marcado por una convicción muy fuerte sobre la relevancia del Indio como artista popular y la particular relación que mantenía con su público. “En gran medida, la despedida fue como fue porque estaba ese entendimiento de que si a la gente le das amor, te devuelve amor”, sostiene otro de los coordinadores. “Quienes le temían a un evento así es porque ven a esta masa enorme de personas como a un grupo de fisuras potencialmente peligrosos que solamente pueden ser manejados con represión. No tienen forma de relacionarse con lo que ellos llaman la marginalidad, su idea de pueblo es otra cosa”, concluye.