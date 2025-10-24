"El sexo a la tercera edad se lo pasa genial": Georgina Barbarossa confesó cómo es la intimidad con un hombre 25 años menor La conductora de Telefe detalló como vive el deseo a los 70 y con una pareja a la distancia.







La actriz se tomará unas vacaciones para encontrarse con su novio en Nueva York. Redes Sociales

La conductora Georgina Barbarossa habló de su relación con un hombre 25 años más joven que ella: "El sexo a la tercera edad se lo pasa genial", dijo. En abril de 2025, la artista admitió que tiene una relación con un hombre 25 años menor que ella, fanático de los deportes acuáticos y que vive en Miami.

La actriz de 70 años no reveló la identidad de su pareja que verá en Nueva York: "No les voy a revelar mi identidad", empezó. Enseguida la panelista Analía Franchín indagó sobre cómo se cuidaba a la hora de tener esta relación: “Siempre hay que usar profilácticos, hay que tener cuidado; el señor es joven e inquieto”, resaltó la famosa.

La conversación derivó en la capacidad de amar de Georgina y ella aseguró que "el sexo a la tercera edad se lo pasa genial", "si, tengo deseo" y “las de 70 también tenemos sexo”, aseguró.

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por Georgina Barbarossa (@geobarbarossa)