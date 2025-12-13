13 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Racing vs. Estudiantes, por la final del torneo Clausura: hora, TV y formaciones

El encuentro, que se desarrollará en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, clasificará a la Copa Libertadores al ganador. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez.

Por
Racing vs. Estudiantes

Racing vs. Estudiantes, desde las 21.

La final del torneo Clausura se definirá entre Racing y Estudiantes en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, el cual tendrá hinchas de ambas parcialidades con localidades agotadas. El equipo de Gustavo Costas busca el segundo título de la temporada, mientras que el Pincha por el primero. El objetivo: la Copa Libertadores.

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.
Te puede interesar:

Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

La Academia viene de eliminar a Boca en la Bombonera por 1 a 0 con la vuelta de Adrián Maravilla Martínez al gol luego de 966 minutos sin convertir y tiene la buena noticia de los regresos de Gastón Martirena y Santiago Sosa.

A pesar de, también haberle ganado a River, tras caer en los cuartos de final de la Copa Argentina, buscarán romper la mala racha ante Estudiantes, ya que no pudieron vencer al equipo en ninguno de los cuatro partidos disputados en los últimos dos años.

Mientras que, el León clasificó luego de ganar el clásico contra Gimnasia por 1 a 0 con gol de Tiago Palacios en el Bosque. En el torneo quedaron octavos y pudieron vencer a Rosario Central, campeón de la liga, Central Córdoba, antes del clásico. Para este partido podrán contar con Guido Carrillo tras su suspensión.

En la previa del encuentro, Eduardo Domínguez aseguró que “llega bien” y que los finalistas son “los mejores equipos del país”. Esto se da en el medio de una disputa con la AFA y la sanción a Juan Sebastián Verón, la cual indica que no puede ver al equipo en cancha, tras el pasillo de espaldas a Central.

En cuanto al historial, Racing y Estudiantes jugaron 11 mano a mano. La Academia ganó 7 y el Pincha las otras 4.

Racing vs. Estudiantes: hora y TV

  • Hora: 21:00
  • TV: ESPN Premium y TNT Premium
  • Árbitro: Nicolás Ramírez
  • VAR: Hector Paletta
  • Estadio: Único Madre de Ciudades (Santiago del Estero)

Racing vs. Estudiantes: formaciones

  • Racing: Facundo Cambeses; Facundo Mura, Nazareno Colombo, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Nardoni, Santiago Sosa, Agustín Almendra; Santiago Solari, Maravilla Martínez y Duván Vergara. DT: Gustavo Costas.
  • Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pirez, Santiago Núñez, Santiago Arzamendia; Santiago Ascacíbar, Ezequiel Piovi; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo. DT: Eduardo Domínguez.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Habrá que esperar para ver el próximo Superclásico.

La Liga Profesional lanzó el fixture del Apertura 2026: cuándo se juega el Superclásico y los debuts de River y Boca

Ariel Holan renunció como entrenador de Rosario Central

Tras el polémico título, Ariel Holan dejó de ser el entrenador de Rosario Central

Claudio Úbeda y Juvenal Rodríguez, parte del cuerpo técnico del fallecido Miguel Russo.

¿Úbeda continuará como entrenador de Boca? La palabra oficial

La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.

Racing y Estudiantes LP, la gran final del Clausura: se confirmó el árbitro del encuentro

Boca integra la Zona A con San Lorenzo e Independiente, pero el interzonal será con Racing

El fixture de Boca en 2026: será el único que tendrá que jugar contra los cuatro grandes

Boca integrará la Zona A, mientras que River, estará en la Zona B

La Liga Profesional sorteó las zonas para los Torneos Apertura y Clausura del 2026: dónde quedaron River y Boca

Rating Cero

Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Cuando Disney compró Marvel y todo era posible, de cómic olvidado a película Disney con corazón. Una historia sencilla que llega directa al corazón, el punto de inflexión que acercó Disney a Pixar y una reinvención que superó al cómic original.

Cuál es la película animada de Marvel que llegó a ganar un Oscar y no todos saben que es del estudio

María Becerra no pudo contener las lágrimas durante su primer show en River. 

María Becerra rompió en llanto al cantar junto a J Rei en su show en River: qué pasó

Ángel de Brito confirmó a su nueva panelista.

Ángel de Brito contó quién será la nueva angelita en LAM tras las recientes renuncias

Dos participantes de pelearon en pleno programa.

Escándalo en MasterChef Celebrity: fuerte cruce entre dos participantes en pleno programa

Caponi compartió una foto junto a Diego Cremonesi y comentó que ambos encarnarán a Rambito y Rambón.

La impresionante transformación física de Marco Antonio Caponi para un personaje

últimas noticias

Ana Corina Sosa advirtió sobre los riesgos que afronta su madre en caso de querer volver a Venezuela.

"Sé que mi mamá corre peligro": el inquietante mensaje de la hija de María Corina Machado

Hace 6 minutos
Tenía 96 años.

Murió Héctor Alterio, una leyenda del cine, el teatro y la cultura argentina

Hace 25 minutos
El entorno natural de estos destinos ofrece tranquilidad y mucha relajación.

Escapadas de Buenos Aires: 2 lagunas para visitar en el verano 2026

Hace 38 minutos
Estos conocimientos permitirían reconstruir rostros a partir de material genético o anticipar rasgos físicos.

Por qué hay personas que se parecen físicamente y no tienen vínculo familiar: qué dice la ciencia

Hace 40 minutos
Lamine Yamal supera otra marca histórica en Champions.

Lamine Yamal se rinde al estilo "baggy" con un toque militar que sorprende

Hace 42 minutos