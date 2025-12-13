Racing vs. Estudiantes, por la final del torneo Clausura: hora, TV y formaciones El encuentro, que se desarrollará en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, clasificará a la Copa Libertadores al ganador. El árbitro del encuentro será Nicolás Ramírez. Por + Seguir en







Racing vs. Estudiantes, desde las 21.

La final del torneo Clausura se definirá entre Racing y Estudiantes en el estadio Único Madre de Ciudades en Santiago del Estero, el cual tendrá hinchas de ambas parcialidades con localidades agotadas. El equipo de Gustavo Costas busca el segundo título de la temporada, mientras que el Pincha por el primero. El objetivo: la Copa Libertadores.

La Academia viene de eliminar a Boca en la Bombonera por 1 a 0 con la vuelta de Adrián Maravilla Martínez al gol luego de 966 minutos sin convertir y tiene la buena noticia de los regresos de Gastón Martirena y Santiago Sosa.

A pesar de, también haberle ganado a River, tras caer en los cuartos de final de la Copa Argentina, buscarán romper la mala racha ante Estudiantes, ya que no pudieron vencer al equipo en ninguno de los cuatro partidos disputados en los últimos dos años.

Mientras que, el León clasificó luego de ganar el clásico contra Gimnasia por 1 a 0 con gol de Tiago Palacios en el Bosque. En el torneo quedaron octavos y pudieron vencer a Rosario Central, campeón de la liga, Central Córdoba, antes del clásico. Para este partido podrán contar con Guido Carrillo tras su suspensión.

En la previa del encuentro, Eduardo Domínguez aseguró que “llega bien” y que los finalistas son “los mejores equipos del país”. Esto se da en el medio de una disputa con la AFA y la sanción a Juan Sebastián Verón, la cual indica que no puede ver al equipo en cancha, tras el pasillo de espaldas a Central.