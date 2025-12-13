Viajaron a dedo y sin entradas para ver a Racing: la increíble sorpresa que les dio un jugador Papá Damián y su hijo Merlín, fanáticos de la Academia, llegaron a dedo a Santiago del Estero para la gran final del Torneo Clausura sin saber si iban a poder a entrar al estadio. Conocé la historia que conmovió a todos. Por + Seguir en







La familia que conmovió a todos en Racing.

En la previa de la gran final entre Racing y Estudiantes LP por el Torneo Clausura 2025, la historia de Damián y Merlín, padre e hijo, conmovió a todos en Santiago del Estero. La familia viajó a dedo y sin entradas a la provincia para cumplir su sueño de ver a La Academia y una sorpresa inesperada llegó a horas del partido.

Embed - Damián on Instagram: "Porque vas a dedo ???? Porque vas si no tenés entrada ???!! Fácil: RACING #todosjuntos #racingradioclub #racingclub #enfermoderacing @tomi.davila @santisosa.5 @flavioazzaro @rodridepaul" View this post on Instagram Los protagonistas de esta historia son de Buenos Aires, pero viven en la localidad cordobesa de San Marcos Sierra, ubicada a 150 kilómetros de la capital y a 550 kilómetro de la sede del partido. Ambos, enfermos de Racing, decidieron viajar como sea a ver la gran final. “Salimos el miércoles y llegamos el mismo día porque nos levantaron tres autos y el último nos alcanzó hasta Santiago”, relató el padre.

El trayecto incluyó tramos a bordo de vehículos de desconocidos y otros caminando, incluso durante unos 25 kilómetros. La historia llegó a oídos del plantel de Racing y el primero en contactarse fue Gabriel Rojas, quien les avisó que intentarían conseguirles entradas para la final. Y luego fue Gastón Martirena quien se comunicó con el fan. "Me mandó una foto a mi celular, con las dos entradas en su pierna", reveló el hombre en diálogo con ESPN.

familia racing santiago del estero En la puerta del Hotel Marias, en la capital de Santiago del Estero, el lateral uruguayo Martirena esperó a Damián y Merlín para darles las entradas en un gesto que emocionó a todos. Así, la familia fanática de Racing presenciará la final ante Estudiantes LP, este sábado a las 21 en el Estadio Único Madre de Ciudades.