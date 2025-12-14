La reacción de Guillermo Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura

Al igual que miles de hinchas, Guillermo Francella dijo presente en la final del Torneo Apertura, en la que Racing perdió frente a Estudiantes de La Plata por penales. Sin embargo, el final no fue el mejor para el actor y las cámaras de televisión capturaron la reacción del preciso memento en el que perdieron el título.
Al igual que sucedió en el Cilindro ante River, pero esta vez en Santiago del Estero, el reconocido actor, fanático de la Academia, estuvo en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero para alentar a su equipo, pero el resultado no fue el esperado: igualaron 1 a 1 durante el tiempo reglamentario y la definición se dio desde los doce pasos, donde Fernando Muslera fue el verdugo para todos los hinchas de la Acadé.
En el último disparo, Gastón Martirena pateó y el arquero de Estudiantes, contuvo el remate: la definición por penales quedó 4 a 5. Tras ello, las cámaras de televisión lograron captar la reacción del actor en lo que terminó marcando la pérdida de un nuevo título nacional.
En el video, se observa cómo Francella se lamenta ante el fallo del jugador de Racing, cierra los ojos y toma la cara con las manos lamentando la situación, totalmente desilusionado. Con el resultado, el conjunto dirigido por Gustavo Costas evitó la posibilidad de disputar otras finales para seguir sumando otros trofeos a su vitrina.
Adiós a la Copa Libertadores: qué torneo internacional jugará Racing en el 2026
Luego de perder la final del Torneo Clausura 2025 frente a Estudiantes de La Plata, Racing perdió la chance de jugar la Copa Libertadores para el próximo año, torneo que disputó este año y llegó hasta semifinales, donde quedó eliminado ante Flamengo, actual campeón del torneo.
Ahora, los hinchas de la Academia se deberán conformar con disputar la Copa Sudamericana del próximo año por haber quedado quinto en la tabla anual. De esta manera, volverá a disputar dicha competencia internacional junto a River (53), Riestra (52), San Lorenzo (51), Tigre (49) y Barracas (49).
Por su parte, Independiente no tendrá competencia internacional, ya que necesitaba que se liberara un cupo extra, algo que no terminó sucediendo.
El conjunto dirigido por Gustavo Costas se coronó campeón de la Copa Sudamericana el 2024 tras ganar por 3–1 en los 90 minutos, logrando así su primer título en la historia de dicho torneo, además de romper la racha de 36 años sin títulos internacionales.