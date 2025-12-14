La reacción de Guillermo Francella tras el penal errado de Racing en la final del Torneo Clausura El actor estuvo presente en Santiago del Estero para alentar a la Academia, que terminó perdiendo desde los doce pasos frente a Estudiantes. + Seguir en







Las cámaras de televisión captaron el momento exacto en que Francella lamenta el último penal de Racing

Al igual que miles de hinchas, Guillermo Francella dijo presente en la final del Torneo Apertura, en la que Racing perdió frente a Estudiantes de La Plata por penales. Sin embargo, el final no fue el mejor para el actor y las cámaras de televisión capturaron la reacción del preciso memento en el que perdieron el título.

Al igual que sucedió en el Cilindro ante River, pero esta vez en Santiago del Estero, el reconocido actor, fanático de la Academia, estuvo en el estadio Madre de Ciudades en Santiago del Estero para alentar a su equipo, pero el resultado no fue el esperado: igualaron 1 a 1 durante el tiempo reglamentario y la definición se dio desde los doce pasos, donde Fernando Muslera fue el verdugo para todos los hinchas de la Acadé.

En el último disparo, Gastón Martirena pateó y el arquero de Estudiantes, contuvo el remate: la definición por penales quedó 4 a 5. Tras ello, las cámaras de televisión lograron captar la reacción del actor en lo que terminó marcando la pérdida de un nuevo título nacional.

En el video, se observa cómo Francella se lamenta ante el fallo del jugador de Racing, cierra los ojos y toma la cara con las manos lamentando la situación, totalmente desilusionado. Con el resultado, el conjunto dirigido por Gustavo Costas evitó la posibilidad de disputar otras finales para seguir sumando otros trofeos a su vitrina.

Embed Después que erró Martirena enfocaron a Francella y en todos lados se sintió que pensó “PEDAZO DE BOLUDOOO” pic.twitter.com/k6pjLtZ3Ic — SpiderCARP (@SpiderCarp23) December 14, 2025 Adiós a la Copa Libertadores: qué torneo internacional jugará Racing en el 2026 Luego de perder la final del Torneo Clausura 2025 frente a Estudiantes de La Plata, Racing perdió la chance de jugar la Copa Libertadores para el próximo año, torneo que disputó este año y llegó hasta semifinales, donde quedó eliminado ante Flamengo, actual campeón del torneo.