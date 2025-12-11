11 de diciembre de 2025 Inicio
Racing abrirá el Cilindro para la final contra Estudiantes: los hinchas podrán ver el partido por pantallas gigantes

La dirigencia de la Academia habilitará el estadio para recibir a la gente que no podrá viajar a Santiago del Estero este sábado. El partido arranca a las 21.

Los hinchas de Racing podrán ver el partido vs. Estudiantes en pantalla gigante.

Racing abrirá las puertas del Cilindro para que los socios puedan ver la gran final del Torneo Clausura contra Estudiantes. El partido será el sábado a las 21 en el estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

La Academia y el Pincha se enfrentarán en la gran final del Clausura.
Si bien resta la confirmación oficial, medios partidarios ya lo dan como un hecho y afirmaron que probablemente haya una inscripción previa a través de Racing Pass, el sitio por el que se comercializan las entradas cuando el equipo de Gustavo Costas juega de local.

En la misma línea, probablemente el sistema funcionará de manera similar a lo ocurrido en la Copa Sudamericana, cuando los hinchas pudieron asistir al estadio y vieron la consagración en Avellaneda. Igualmente advirtieron que esta iniciativa será solo para socios.

Gran expectativa por la gran final del Torneo Clausura 2025, que enfrentará a dos de los mejores equipos del fútbol argentino: Racing y Estudiantes LP. El encuentro será el próximo sábado, a las 21, en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero y en las últimas horas se confirmó el árbitro del partido.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) informó que Nicolás Ramírez, uno de los mejores árbitros en la actualidad, será quien imparta justicia en la gran final. La terna arbitral la completan Gabriel Chade y Maximiliano Del Yesso, quienes fueron designados como asistentes 1 y 2, respectivamente; Pablo Dóvalo se desempeñará como cuarto árbitro, mientras que Mariana Duré cumplirá funciones como quinta árbitra. En el VAR estará Hector Paletta y en el AVAR Hernán Mastrángelo.

Ramírez fue el encargado de dirigir los partidos más importantes de la Liga Profesional a lo largo del año. Fue el juez de los dos clásicos entre Racing e Independiente, estuvo en San Lorenzo-Huracán en agosto, dirigió la final de la Primera Nacional entre Gimnasia de Mendoza y Deportivo Madryn y su última participación en el Superclásico, en la victoria de Boca por 2-0 frente a River en la Bombonera.

En cuanto al historial del árbitro con los dos finalistas, Ramírez dirigió a Estudiantes en 12 oportunidades, de las cuales el Pincha ganó cinco, empató tres y perdió cuatro. En tanto, estuvo presente en 11 partidos de Racing, en los que ganó cuatro, empató seis y solamente perdió uno.

