Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de diciembre

La Administración Nacional de la Seguridad Social anunció quiénes son los titulares que cobrarán sus beneficios en las sucursales bancarias correspondientes.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

La Administración Nacional de Seguridad Social (ANSES) dio a conocer quiénes cobrarán este jueves 18 de diciembre de 2025 con respecto a jubilaciones y pensiones, Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo, Asignación por Embarazo, Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad, Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento y Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas.

Anses confirmó los montos de las Asignaciones Familiares para enero.
Asignaciones Familiares de ANSES: monto confirmado con aumento para enero 2026

ANSES: jubilaciones y pensiones

Los titulares de jubilaciones y pensiones con un haber que supere el mínimo podrán cobrar este jueves 18 de diciembre con DNI finalizado en 2 y 3.

Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo

Quienes cuenten con Asignación Familiar por Hijo y Asignación Universal por Hijo podrán cobrar este jueves 18 de diciembre con DNI terminado en 7.

Asignación por Embarazo

El organismo detalló que las titulares de la Asignación por Embarazo con DNI terminado en 6 percibirán sus montos este jueves 18 de diciembre en todas las sucursales bancarias.

Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad

Los beneficiarios de Asignación por Prenatal y Asignación por Maternidad cobrarán este jueves con DNI finalizado en 6 y 7.

Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento

Los titulares de Asignaciones de pago único: Matrimonio, Adopción y Nacimiento tienen tiempo de cobrar hasta el 12 de enero con cualquier finalización de DNI.

Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas

Quienes cuenten con Asignaciones Familiares de Pensiones no Contributivas pueden cobrar hasta el 12 de enero, sin importar la terminación de DNI.

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

