La actividad metalúrgica cayó 4,2% interanual en noviembre y profundizó el escenario recesivo Un informe de ADIMRA advirtió por el bajo uso de la capacidad instalada, la contracción del empleo y retrocesos generalizados en los sectores y provincias.







La actividad metalúrgica registró en noviembre una caída interanual del 4,2%, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

En la comparación mensual, el sector mostró un retroceso del 0,5% respecto de octubre. Con estos resultados, la actividad acumula una baja del 0,3% en lo que va del año y se mantiene un 18,3% por debajo de sus niveles máximos recientes.

El relevamiento del Departamento de Estudios Económicos de la entidad indicó que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%, tras una caída interanual de 6,1 puntos porcentuales. El registro se encuentra entre los más bajos de la serie histórica y evidencia un uso muy limitado del aparato productivo.

A nivel sectorial, el desempeño fue mayormente contractivo. Maquinaria Agrícola (-2,6%) y Carrocerías y Remolques (-3,1%), que habían encabezado el repunte del primer semestre, mostraron una marcada pérdida de dinamismo. En el resto de los rubros también se observaron caídas interanuales, con Fundición (-18,2%) como el segmento más afectado, junto a Autopartes (-4,8%), Bienes de Capital (-3,4%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%), Equipamiento Médico (-2,8%) y Otros Productos de Metal (-2,7%).

En el plano provincial, todas las jurisdicciones relevadas registraron retrocesos interanuales. Buenos Aires (-5,6%) volvió a exhibir el resultado más negativo entre los principales distritos metalúrgicos, seguido por Córdoba (-5,6%). Santa Fe (-1,5%), Entre Ríos (-1,5%) y Mendoza (-1,8%) también se mantuvieron en terreno negativo.