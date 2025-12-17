La actividad metalúrgica cayó 4,2% interanual en noviembre y profundizó el escenario recesivo

La actividad metalúrgica registró en noviembre una caída interanual del 4,2%, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).
Un informe de ADIMRA advirtió por el bajo uso de la capacidad instalada, la contracción del empleo y retrocesos generalizados en los sectores y provincias.
En la comparación mensual, el sector mostró un retroceso del 0,5% respecto de octubre. Con estos resultados, la actividad acumula una baja del 0,3% en lo que va del año y se mantiene un 18,3% por debajo de sus niveles máximos recientes.
El relevamiento del Departamento de Estudios Económicos de la entidad indicó que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%, tras una caída interanual de 6,1 puntos porcentuales. El registro se encuentra entre los más bajos de la serie histórica y evidencia un uso muy limitado del aparato productivo.
A nivel sectorial, el desempeño fue mayormente contractivo. Maquinaria Agrícola (-2,6%) y Carrocerías y Remolques (-3,1%), que habían encabezado el repunte del primer semestre, mostraron una marcada pérdida de dinamismo. En el resto de los rubros también se observaron caídas interanuales, con Fundición (-18,2%) como el segmento más afectado, junto a Autopartes (-4,8%), Bienes de Capital (-3,4%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%), Equipamiento Médico (-2,8%) y Otros Productos de Metal (-2,7%).
En el plano provincial, todas las jurisdicciones relevadas registraron retrocesos interanuales. Buenos Aires (-5,6%) volvió a exhibir el resultado más negativo entre los principales distritos metalúrgicos, seguido por Córdoba (-5,6%). Santa Fe (-1,5%), Entre Ríos (-1,5%) y Mendoza (-1,8%) también se mantuvieron en terreno negativo.
El informe señaló además un deterioro del empleo en el sector, con una caída interanual del 3,3% y una baja mensual del 0,4%, en línea con la menor actividad y el bajo nivel de utilización de la capacidad productiva.