17 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

La actividad metalúrgica cayó 4,2% interanual en noviembre y profundizó el escenario recesivo

Un informe de ADIMRA advirtió por el bajo uso de la capacidad instalada, la contracción del empleo y retrocesos generalizados en los sectores y provincias.

Por
La actividad metalúrgica cayó 4

La actividad metalúrgica cayó 4,2% interanual en noviembre.

La actividad metalúrgica registró en noviembre una caída interanual del 4,2%, según un informe de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA).

La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.
Te puede interesar:

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de diciembre

En la comparación mensual, el sector mostró un retroceso del 0,5% respecto de octubre. Con estos resultados, la actividad acumula una baja del 0,3% en lo que va del año y se mantiene un 18,3% por debajo de sus niveles máximos recientes.

El relevamiento del Departamento de Estudios Económicos de la entidad indicó que la utilización de la capacidad instalada se ubicó en 44,4%, tras una caída interanual de 6,1 puntos porcentuales. El registro se encuentra entre los más bajos de la serie histórica y evidencia un uso muy limitado del aparato productivo.

A nivel sectorial, el desempeño fue mayormente contractivo. Maquinaria Agrícola (-2,6%) y Carrocerías y Remolques (-3,1%), que habían encabezado el repunte del primer semestre, mostraron una marcada pérdida de dinamismo. En el resto de los rubros también se observaron caídas interanuales, con Fundición (-18,2%) como el segmento más afectado, junto a Autopartes (-4,8%), Bienes de Capital (-3,4%), Equipos y Aparatos Eléctricos (-3,4%), Equipamiento Médico (-2,8%) y Otros Productos de Metal (-2,7%).

En el plano provincial, todas las jurisdicciones relevadas registraron retrocesos interanuales. Buenos Aires (-5,6%) volvió a exhibir el resultado más negativo entre los principales distritos metalúrgicos, seguido por Córdoba (-5,6%). Santa Fe (-1,5%), Entre Ríos (-1,5%) y Mendoza (-1,8%) también se mantuvieron en terreno negativo.

El informe señaló además un deterioro del empleo en el sector, con una caída interanual del 3,3% y una baja mensual del 0,4%, en línea con la menor actividad y el bajo nivel de utilización de la capacidad productiva.

Noticias relacionadas

Inflación: en noviembre los precios mayoristas subieron un 1,6%

En noviembre los precios mayoristas subieron un 1,6% y acumulan en el año más de 23%

El riesgo país sigue en baja y alcanzó su menor nivel desde julio de 2018.

El riesgo país volvió a bajar y toca su menor nivel desde 2018

Muchos ahorristas prefieren la vía digital, donde las entidades buscan incentivar la autogestión con mejores condiciones.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 2.650.000 pesos a 30 días en diciembre 2025

Datos clave para tener en cuenta.

Cuáles son los consejos que tiene ARCA para hacer la recategorización del monotributo en 2026

Anses explicó cuál es el único grupo que va a cobrar $408.697 en enero.

Atención: el único grupo que cobrará $408.697 en enero 2026

Anses explicó quiénes cobran $125.529 en enero.

ANSES confirmó el pago de $125.529 en enero 2026: a quién está destinado

Rating Cero

El exrepresentante negó haberse quedado con dinero del artista.

Habló Maxi El Brother y apuntó contra L-Gante: "Jamás me quedé con plata"

Lali alentó los rumores de una presentación en River en junio de 2026.

"Agárrense": el misterioso video de Lali Espósito que encendió los rumores de su primer Monumental

Envidiosa, una de las series más vistas en Netflix Argentina.
play

Una por una, las series de Netflix más vistas en Argentina en 2025

Ron Wood, Mick Jagger y Keith Richards.

Qué dijo Daniel Grinbank sobre la posibilidad de que los Rolling Stones vuelvan a tocar en Argentina

El mediático usó su humor ácido característico para explicar el olvido.
play

"Quedó feliz": la insólita solución de Andy Chango tras olvidarse del cumpleaños de su mamá

La humorista reflexionó sobre el sobrepeso y cómo marcó su personalidad.
play

"A los 12 años mi viejo me propuso internarme": el duro relato de Malena Guinzburg sobre su lucha contra la obesidad

últimas noticias

El hecho se produjo en un geriátrico de Mar del Plata.

Mar del Plata: imputaron a los tres dueños y dos cuidadoras del geriátrico que se incendió

Hace 16 minutos
play
Julio Cordero en el Senado.

El secretario de Trabajo ratificó que la reforma laboral se "va a aplicar para los nuevos" contratos de empleo

Hace 39 minutos
play

Festival libertario en Palermo: militantes acompañan el cierre de año de Milei junto al "Gordo Dan"

Hace 40 minutos
La ANSES detalló el cronograma de pagos de este jueves.

Cuándo cobro ANSES: jubilaciones y pensiones, AUH, AUE, Prenatal, Pago Único y Asignaciones Familiares de PNC, este jueves 18 de diciembre

Hace 1 hora
La actividad metalúrgica cayó 4,2% interanual en noviembre.

La actividad metalúrgica cayó 4,2% interanual en noviembre y profundizó el escenario recesivo

Hace 1 hora