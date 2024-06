Furia volvió a atacar al Chino en Gran Hermano 2023: "Andá al psicólogo, envidioso"

Ante esto, Martín se mostró tranquilo y dejó que hable sola: "Peleá lo que quieras. No me río de las mujeres, vos sos las que las maltrata y habla mal de todas". Vale recordar que Scaglione trató de envidiosas a casi todas las participantes de Gran Hermano 2023, siendo toda una insignia de su forma de atacarlas.

Embed JULIANA: "Te la voy a pelear hasta las 9 de la noche, así se te cae la jeta, seguí riendote de las mujeres ¿tanto las odias?"



MARTÍN: "No me rio de las mujeres, vos sos la que maltrata y habla mal de todas las mujeres"#GranHermano pic.twitter.com/nhVMzQbZo7 — TRONK (@TronkOficial) June 17, 2024

Luego, Furia fue por más y siguió gritando: "Codicioso, te lo voy a decir toda mi vida. Y cuando salga te bloqueo para que no me puedas ver. No voy a salir con ustedes a ningún lado. Sos una basura. Cagón, la tenés adentro. Se te cae la jeta. Vos sos el hijo de puta desesperado, por eso actuás como actuás. Cagador. No te me cruces en la calle. Desde el día uno que estás en la casa que me faltas el respeto. Envidioso".

Como esto se hizo viral en X (ex Twitter), Catalina Gorostidi decidió hablar en nombre de los exparticipantes de Gran Hermano 2023. "¡No vas a salir a ningún lado con nosotros Juliana! Te ganaste el desprecio de todos. Si supieses que acá solo te está esperando Flor C", reveló la santafesina que fue muy cercana a Furia en la casa.

Embed Juliana a Martín: “Cuando salga te voy a bloquear, para que no puedas ver lo feliz que soy. No voy a salir con ustedes a ningún lado. [...] Siempre me faltaste el respeto, ¿Por qué soy diferente, más que vos? ¿Porque soy entrenadora, porque levanto más kg que vos? Envidioso.” pic.twitter.com/arh9YAsiVt — (@granhermanitx) June 17, 2024

