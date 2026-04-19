El anuncio de Santiago del Moro en Gran Hermano que afecta a todos los participantes

El conductor de Gran Hermano, Santiago del Moro, hizo un anuncio que cambiará el juego de manera rotunda porque todos los participantes pasarán a estar sancionados. Esta decisión de la producción será comunicada a los jugadores en la gala del domingo.
Todo fue comunicado en su cuenta de Instagram: “Sanción colectiva, domingo 22.15”. La medida disciplinaria será en la próxima emisión luego de que Nazareno reaccione al grito externo que le revelaba que Titi lo había votado y era una “traicionera” a nivel juego.
Al momento en que el mensaje se hizo escuchar en la casa, Pompei estaba en el patio. “Titi te votó”, se escuchó decir. Pero el problema no fue que escuchó eso, sino que lo replicó en la casa hacia sus compañeros. De este modo, desatendió el reglamento que indica “ignorar por completo” todo mensaje.
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Entre las medidas implementadas se destacan el recorte en el presupuesto semanal para compras, pero también el envío directo a placa de nominación. Si bien, varios jugadores fueron implicados y no todos, la sanción será general.