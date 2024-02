Fuerte acusación de fraude contra Gran Hermano 2023: "Estos fueron los porcentajes reales..."

Gran Hermano 2023 quedó muy mal parado tras el repechaje, ya que aseguran que la producción tocó los resultados para que Denisse González no vuelva a la casa , lo que tomó a todos por sorpresa teniendo en cuenta las encuestas .

Según informó el usuario @TuChismeShow a través de X (ex Twitter), los verdaderos resultados fueron los siguientes: " Catalina 18,7%, Joel 13,1%, Denisse 11,8%, Isabel 11,2%, Sabrina 10,6%, Lucía 10,4%, Alan 8,7%, Axel 5,6%, Florencia 4,2%, Hernán 3,3% y Williams 0,3% ". De esta manera, aseguró que hubo fraude en el repechaje.

Si esto hubiera sido así, quien debería haber conseguido el tercer lugar para volver a Gran Hermano 2023 tendría que haber sido Denisse González por ese 0,6% de más. Pero eso no ocurrió y no solo no salió cuarta, sino que terminó quinta y tampoco podría volver en caso de una expulsión.

Gran Hermano 2023 fraude La fuerte acusación contra la producción de Gran Hermano. X (ex Twitter)

Por el momento no hubo respuesta de Telefe, pero las teorías apuntan a que el ingreso de Isabel De Negri se habría dado porque les genera más contenido. Esto ya ocurrió durante las primeras horas en la casa de Gran Hermano 2023, donde tuvo una conversación subida de tono con Virginia.

La participante Agostina Spinelli se golpeó la cara muy fuerte cuando reingresó Catalina Gorostidi por el repechaje y Gran Hermano 2023 reveló que fue culpa de Juliana "Furia" Scaglione.